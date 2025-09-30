• Od października 2024 roku mieszkańcy Gdyni zapłacą średnio o 19% więcej za odbiór odpadów, z opłatami wahającymi się od 38 zł do 101 zł miesięcznie, w zależności od metrażu.

• Zmienia się częstotliwość odbioru: odpady zmieszane z mniejszych budynków będą odbierane raz na dwa tygodnie, a odpady wielkogabarytowe raz na cztery tygodnie.

• Obowiązują nowe zasady segregacji: odpady kuchenne należy wrzucać luzem lub w workach kompostowalnych.

• Poza sezonem grzewczym popiół będzie odbierany rzadziej (maksymalnie raz na 8 tygodni, na zgłoszenie).

Zmiany w częstotliwości odbioru odpadów

29 września w Gdyni weszły w życie nowe zasady gospodarowania odpadami. Władze miasta podkreślają, że nowe zasady segregacji odpadów mają na celu poprawę poziomu recyklingu i ponownego użycia odpadów. Od teraz z budynków do czterech lokali frakcja „pozostałości po segregacji” będzie odbierana raz na dwa tygodnie.

Odpady kuchenne – resztki jedzenia, nabiał czy papierowe ręczniki – muszą trafiać do brązowego pojemnika luzem lub w workach kompostowalnych. Nie będzie można używać tradycyjnych foliowych worków.

Odbiór odpadów wielkogabarytowych

Nowością jest także systematyzacja odbioru odpadów wielkogabarytowych. W zabudowie do czterech lokali będą one odbierane raz na cztery tygodnie, po wcześniejszym zgłoszeniu przez formularz na stronie wyrzucamto.pl lub telefonicznie pod numerem 58 527 32 90. W większych budynkach odpady te będą zabierane raz w tygodniu.Firmy zajmujące się wywozem będą rozdzielać drewno (np. płyty meblowe, deski) od pozostałych gabarytów, takich jak sofy, materace czy dywany. Ponadto każdy mieszkaniec będzie mógł bezpłatnie oddać do 8 zużytych opon rocznie.

Popiół i sezon grzewczy

Zmiany dotyczą również popiołu. Poza sezonem grzewczym – czyli od 15 maja do 1 października – odbiór pełnych pojemników będzie możliwy maksymalnie raz na osiem tygodni i wyłącznie na zgłoszenie mieszkańca. Pojemniki muszą być wyposażone w kółka, co ma ułatwić ich opróżnianie.

Wyższe opłaty od października

Kolejna ważna zmiana dotyczy stawek. Od października mieszkańcy zapłacą średnio o 19 proc. więcej za odbiór odpadów.

* Gospodarstwa do 45 m² – 38 zł (o 6 zł więcej)

* Od 45 do 60 m² – 69 zł (o 11 zł więcej)

* Od 60 do 80 m² – 81 zł (o 13 zł więcej)

* Powyżej 80 m² – 101 zł (o 16 zł więcej).

Które firmy odbierają odpady?

Za wywóz śmieci do września 2027 roku odpowiadać będą dwie firmy: PRSP Sanipor obsłuży m.in. Redłowo, Orłowo, Mały Kack, Grabówek, Leszczynki i Działki Leśne.Remondis zajmie się pozostałymi dzielnicami, w tym Karwinami, Chylonią, Obłużem, Oksywiem i Śródmieściem.

