• Rząd planuje zlikwidować CBA, przenosząc jego zadania do Policji (Centralne Biuro Zwalczania Korupcji), ABW i KAS, co ma nastąpić po wcześniejszej, nieudanej próbie.

• Przygotowywane są reformy w edukacji, obejmujące zmiany w programach nauczania oraz wprowadzenie elektronicznych dyplomów i suplementów do dyplomów w aplikacji mObywatel.

• Wśród priorytetów rządu znajduje się deregulacja, w tym ułatwienia dla ubezpieczycieli (elektroniczna komunikacja) i zakaz obrotu niskiej jakości paliwami stałymi, oraz podniesienie podatku CIT dla banków.

• Nowelizacje przepisów dotyczą również administracji rządowej (możliwość ograniczenia liczby członków Rady Ministrów), ochrony dzieci (powrót do Konwencji haskiej) oraz funkcjonowania NCBR (konkursy na dyrektorów i nowe zasady finansowania instytutów).

Warto przypomnieć, że rząd już raz – 10 grudnia 2024 oku – przyjął projekt ustawy o koordynacji działań antykorupcyjnych i likwidacji CBA. Wówczas planowano, że CBA przestanie istnieć 1 lipca 2025 r. Jednak dokument nie trafił do Sejmu, ponieważ ówczesny prezydent Andrzej Duda zapowiedział, że nie podpisze ustawy likwidującej Biuro. Podobnie jak w grudniowym projekcie z 2024 roku, zadania likwidowanego CBA mają zostać przeniesione do Policji, gdzie ma powstać Centralne Biuro Zwalczania Korupcji, do wzmocnionej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW) oraz do Krajowej Administracji Skarbowej (KAS), która miałaby przejąć badanie oświadczeń majątkowych.

Rada Ministrów zajmie się również projektami, które realizują priorytety rządu. Jednym z nich jest projekt nowelizacji Prawa oświatowego, który ma „umożliwić wdrożenie w szkołach kompleksowej reformy programowej w zakresie wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół”. Reforma ta jest oparta na dokumencie „Profil absolwenta i absolwentki. Droga do zmian w edukacji”.

Kolejnym projektem, przygotowanym w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, jest wprowadzenie zmian w zakresie wydawania dyplomów ukończenia studiów wraz z suplementami do dyplomów w postaci elektronicznej i jako dokumentów mobilnych w aplikacji mObywatel. Projektowane przepisy uszczegóławiają i porządkują regulacje w zakresie wydawania dyplomów ukończenia studiów wraz z suplementami do dyplomów w postaci elektronicznej jako ich obowiązkowej i podstawowej postaci.

Zmiany w administracji rządowej

Kolejnym projektem, oznaczonym jako realizujący priorytety rządu, którym zajmą się ministrowie, jest przygotowany przez Rządowe Centrum Legislacji projekt zmian niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji rządowej. Celem ustawy ma być „stworzenie ram prawnych umożliwiających premierowi (...) kształtowanie składu Rządu w sposób pozwalający na ograniczenie liczby członków Rady Ministrów”.

Jak wskazano, dotyczy to takich obszarów jak polityka senioralna czy realizacja zasady równego traktowania. Proponowane przepisy rozszerzają katalog podmiotów, które w administracji rządowej będą mogły wykonywać zadania dotyczące zasady równego traktowania. Obok utworzenia stanowiska pełnomocnika ds. równego traktowania w planach jest również umożliwienie utworzenia funkcji pełnomocnika rządu ds. polityki senioralnej; w przypadku jego niepowołania tym obszarem ma zajmować się minister właściwy ds. zabezpieczenia społecznego, czyli obecnie minister rodziny i polityki społecznej.

Deregulacja – ułatwienia dla ubezpieczycieli i zakaz obrotu niskiej jakości paliwami

Ministrowie zajmą się także dwoma projektami deregulacyjnymi. Projekt zmian Kodeksu cywilnego, ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym (UFG) i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (PBUK) oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, przygotowany przez Ministerstwo Finansów i Gospodarki, umożliwi ubezpieczycielom przesyłanie informacji na trwałym nośniku, w tym elektronicznie.

Drugi projekt deregulacyjny, przygotowany przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska, ma wprowadzić zakaz obrotu paliwami stałymi o co najmniej 85 proc. zawartości węgla kamiennego oraz biopaliwami stałymi, tj. biomasą z rolnictwa, dla których nie określono wymagań jakościowych.

Ochrona dzieci – powrót do Konwencji haskiej

Rada Ministrów zajmie się też projektem nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego, który ma przywrócić zgodność polskiego prawa z Konwencją haską z 1980 r. dotyczącą cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę. Projekt zakłada likwidację możliwości wstrzymywania decyzji o powrocie dziecka.

Ministrowie pochylą się też nad projektem nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych. Projekt przewiduje podniesienie podatku CIT dla banków krajowych i zagranicznych do 23 proc., przy czym w roku 2026 stawka ta będzie wynosić 30 proc., a w roku 2027 – 26 proc. Z kolei rozpoczynające działalność podmioty, których przychody nie przekroczyły 2 mln euro, będą płacić stawkę 13 proc. (obecnie stawka ta wynosi 9 proc.). Jednak w roku 2026 ta stawka będzie wynosić 20 proc., a w roku 2027 – 16 proc.

Zmiany w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju – konkursy na dyrektorów i finansowanie instytutówRząd zajmie się ponadto projektem nowelizacji ustawy o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), który przewiduje, że kandydat na stanowisko dyrektora NCBR będzie wyłaniany w drodze konkursu przeprowadzonego przez komisję konkursową powołaną przez ministra, w trybie konkursowym. W podobny sposób – przez ministra – będą powoływani i odwoływani jego zastępcy. Dotychczas decyzje w tej sprawie należały do dyrektora centrum. Proponuje się też zmiany dotyczące sposobu wyłaniania członków Rady NCBR przez ministra oraz określania długości kadencji jej członków.

Planowane są też zmiany dotyczące finansowania instytutów badawczych. Według nowych założeń minister nadzorujący instytut badawczy będzie mógł przekazywać mu dotację podmiotową na działalność bieżącą, m.in. na zatrudnienie i rozwój zawodowy kadry.

