Coraz więcej gmin, jak Nowe Miasto nad Wartą od 2026 r., wprowadza obowiązek oddzielnej zbiórki odpadów kuchennych, rozszerzając standardową segregację.

Mieszkańcy będą musieli zbierać bioodpady zielone i kuchenne oddzielnie, przy czym pojemniki na odpady kuchenne często będą musieli zakupić sami.

Wydzielenie odpadów kuchennych, stanowiących nawet 40% domowych śmieci, jest kluczowe dla poprawy wskaźników recyklingu i odzyskania innych surowców.

Pełne wykorzystanie potencjału tej segregacji wymaga inwestycji w biogazownie i inne instalacje do przetwarzania bioodpadów, których w Polsce wciąż brakuje.

Selektywna zbiórka odpadów w Polsce opiera się obecnie na podziale na pięć frakcji: szkło, papier, odpady zmieszane, plastik oraz odpady bio. Jednak coraz więcej samorządów dostrzega potencjał w jeszcze dokładniejszym rozdzielaniu odpadów i wprowadza obowiązek oddzielnej zbiórki odpadów kuchennych. To rozwiązanie w segregacji odpadów ma szansę znacząco wpłynąć na poprawę wskaźników recyklingu osiąganych przez gminy. Gminy coraz aktywniej zachęcają mieszkańców do rozdzielania odpadów bio na dwie frakcje. Przykładem jest gmina Nowe Miasto nad Wartą, która od 1 stycznia 2026 r. wprowadzi takie rozwiązanie. Oznacza to, że oddzielnie zbierane będą tzw. odpady zielone i odpady kuchenne. Mieszkańcy będą zbierać bioodpady zielone do 240-litrowych brązowych pojemników, natomiast bioodpady kuchenne trafią do mniejszych pojemników o pojemności 80 l (z otworami wentylacyjnymi) z napisem „BIO”.

Co z pojemnikami na odpady

Pojemnik na odpady zielone dostarczy gmina w ramach usługi odbioru i transportu odpadów komunalnych, ale tylko tym właścicielom nieruchomości, którzy nie posiadają zgłoszonego przydomowego kompostownika. Natomiast pojemniki na odpady kuchenne, do końca roku, muszą zakupić sami właściciele nieruchomości. To dodatkowy wydatek, ale w zamian otrzymujemy szansę na bardziej efektywny recykling.

Gmina precyzyjnie określa, co może trafić do poszczególnych pojemników. Do pojemnika na bioodpady zielone można wrzucać: trawę,liście, uschnięte kwiaty, pędy roślin, drobne gałęzie. Niedozwolone jest wrzucanie: bioodpadów w workach, ziemi, kamieni, popiołów, dużych korzeni, gałęzi.

Zaś do pojemnika na bioodpady kuchenne powinny trafić: resztki żywności, przeterminowane owoce i warzywa, obierki, skorupki jaj,fusy i papierowe filtry po kawie i herbacie, ręczniki papierowe, chusteczki higieniczne. Zabronione jest wyrzucanie: odpadów w opakowaniu, worków foliowych, kamieni, ziemi, popiołów, odchodów zwierząt, trocin, żwirku z kuwet, kości, mięsa, płynnych odpadów kuchennych.

Nowe Miasto nie jest jedynym samorządem, który wdraża takie rozwiązanie. Przykładowo, władze Suwałk prowadzą kampanię „Suwalczaki Segregują”, promującą segregację odpadów komunalnych. Nowością jest segregacja odpadów kuchennych BIO w budynkach wielorodzinnych. W ramach akcji spółdzielnie otrzymają bezpłatnie 5-litrowe pojemniki na odpady kuchenne. Wytypowane wiaty będą monitorowane pod względem wzrostu zebranych selektywnie odpadów. Jeśli program okaże się sukcesem, zostanie rozszerzony na pozostałe części miasta.

Odpady kuchenne

Eksperci podkreślają, że selektywna zbiórka odpadów kuchennych to klucz do poprawy wskaźników recyklingu. Odpady kuchenne są ciężkie i stanowią nawet ok. 40 proc. odpadów zbieranych w domach, a poziomy recyklingu liczone są od masy zebranych odpadów.

Wydzielenie odpadów kuchennych ze zmieszanych odpadów pozwala również na odzyskanie pominiętych przez mieszkańców plastików czy szkła, które w przeciwnym razie uległyby zabrudzeniu i stały się niemożliwe do recyklingu.

Kluczowe jest jednak, aby zebrane odpady kuchenne trafiały do biogazowni i były poddawane recyklingowi. Niestety, w Polsce wciąż brakuje takich instalacji. Inwestycje w infrastrukturę do przetwarzania bioodpadów są niezbędne, aby w pełni wykorzystać potencjał selektywnej zbiórki odpadów kuchennych.

