Rewolucja w skierowaniach do sanatoriów. Zmiany już od 5 marca

Wyjazd do sanatorium. Nowe zasady 2024

Planujesz leczenie uzdrowiskowe w sanatorium na NFZ? W 2024 roku wchodzą zmiany w zakresie leczenia sanatoryjnego. Zobacz, jak dostać miejsce w sanatorium na nowych zasadach. Zmiany w przepisach wchodzą w życie 5 marca 2024 roku. Główna zmiana dotyczy sposobu wystawienia skierowania przez lekarza. Dotychczas lekarze wystawiali takie skierowania drogą tradycyjną, wysyłając do wojewódzkiego oddziału NFZ skierowanie wraz z niezbędną dokumentacją pacjenta. Teraz pojawiła się nowa możliwość wystawienia skierowania drogą elektroniczną. Jednocześnie lekarz cały czas ma możliwość wysyłania skierowań do oddziału NFZ drogą tradycyjną - listownie. Skierowanie w wersji papierowej w terminie 30 dni od dnia jego wystawienia przez lekarza, przesyła się do oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe” albo „Skierowanie na rehabilitację uzdrowiskową”.

Jakie są ogólne zasady wyjazdów do sanatorium w Polsce? Czas pobytu w sanatorium wynosi 21 dni dla osoby dorosłej. Zgodnie z przepisami, zalecana częstotliwość korzystania z leczenia uzdrowiskowego lub rehabilitacji uzdrowiskowej przez osoby dorosłe wynosi nie częściej niż raz na 18 miesięcy. Oznacza to, że pacjent może wyjechać do sanatorium raz w ciągu półtora roku. Jednak kolejne skierowanie może zostać złożone po upływie 12 miesięcy od zakończenia poprzedniego leczenia uzdrowiskowego.

