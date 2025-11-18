Świadczenie wspierające to finansowa pomoc dla osób z niepełnosprawnościami, wypłacana bezpośrednio im, a nie opiekunom.

Wysokość świadczenia zależy od punktowej oceny potrzeby wsparcia i jest wolna od podatku.

Program jest wdrażany etapami, a w 2026 roku obejmie szersze grono osób. Dowiedz się, jak złożyć wniosek i na co zwrócić uwagę.

Na czym polega świadczenie wspierające?

Świadczenie wspierające to pomoc finansowa, kierowana bezpośrednio do osób z niepełnosprawnościami. Pieniądze trafiają do osoby potrzebującej, a nie jej opiekuna. Wysokość świadczenia zależy od poziomu potrzeby wsparcia, ustalanego przez Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności (WZON) w formie punktowej – od 70 do 100 punktów. Im wyższy wynik, tym większe świadczenie.

Program nie uzależnia wsparcia od dochodu, a co istotne, wypłaty są wolne od podatku i nie kolidują z innymi świadczeniami społecznymi. Mogą jednak wpłynąć na poziom wparcia z miejskich i gminnych ośrodków pomocy społecznej.

Świadczenie wspierające – co zmieni się w 2026 roku?

Wdrożenie programu przebiega w trzech etapach. Od 1 stycznia 2024 r. świadczenie przysługuje osobom, które uzyskały 87–100 punktów. Rok później, w 2025 r., dołączyły osoby z wynikiem 78–86 punktów. Największe rozszerzenie nastąpi w 2026 roku – wsparcie obejmie osoby ocenione na 70–77 punktów, co oznacza, że pomoc uzyskają również osoby z mniejszym stopniem niepełnosprawności. Dodatkowo, jeśli opiekun pobierał świadczenie pielęgnacyjne od 1 stycznia 2024 r., osoba, nad którą sprawuje opiekę, może ubiegać się o świadczenie wspierające wcześniej – już od etapu I, o ile uzyska co najmniej 70 punktów.

Wysokość świadczenia w 2026 roku

Kwoty świadczenia wspierającego są powiązane z wysokością renty socjalnej. Ustawa przewiduje sześć progów, od 40% do 220% jej wartości. Po planowanej waloryzacji w marcu 2026 r. renta socjalna ma wynosić około 2150 zł, co daje świadczenia od ok. 860 zł do 4730 zł miesięcznie.

Jak złożyć wniosek o świadczenie wspierające?

Najpierw należy wystąpić do WZON o decyzję w sprawie poziomu potrzeby wsparcia, a następnie złożyć wniosek do ZUS – wyłącznie online, przez PUE ZUS, Emp@tię lub bankowość elektroniczną.

ZUS ma 60 dni na rozpatrzenie wniosku i wypłatę środków. We wniosku trzeba podać m.in. PESEL, numer rachunku bankowego i dane kontaktowe. Co ważne, osoby pobierające świadczenie mogą pracować, a ich opiekunowie – jeśli zrezygnują z zatrudnienia – mają opłacane przez ZUS składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Kto nie otrzyma świadczenia?

Świadczenie wspierające nie przysługuje osobom przebywającym w placówkach zapewniających całodobową opiekę, takich jak domy pomocy społecznej, zakłady opiekuńczo-lecznicze czy areszty śledcze. Prawo do świadczenia wygasa również w razie śmierci osoby uprawnionej lub utraty ważności decyzji o poziomie wsparcia.

