Jak zarejestrować się w Urzędzie Pracy po nowemu?

Do niedawna, aby uzyskać status osoby bezrobotnej, konieczne było udanie się do Urzędu Pracy w gminie, w której było się zameldowanym. Jak informuje Interia, nowe przepisy wprowadziły znaczącą zmianę – możliwość rejestracji w dowolnym Urzędzie Pracy, na przykład w miejscu zamieszkania. To duże ułatwienie dla osób, które mieszkają w innej gminie niż są zameldowane.

Ustawa o rynku pracy i służbach zatrudnienia, która weszła w życie 1 czerwca, znosi ograniczenia terytorialne dotyczące rejestracji. Oznacza to, że bezrobotny może wybrać Urząd Pracy, który jest dla niego najwygodniejszy, niezależnie od miejsca zameldowania.

Ile wynoszą wyższe zasiłki dla bezrobotnych i kto na nich zyska?

Jedną z kluczowych zmian wprowadzonych przez ustawę jest modyfikacja zasad wypłacania zasiłków dla bezrobotnych. Jak podaje Interia, osoby, które przepracowały mniej niż 5 lat, będą teraz otrzymywać zasiłek w wysokości 100% podstawy, a nie jak dotychczas – 80%. To znaczące wsparcie dla osób z krótkim stażem pracy, które straciły zatrudnienie.

Zgodnie z nowymi przepisami, kwota zasiłku w pierwszych trzech miesiącach wynosi 1722 zł, a w kolejnych miesiącach (do 12) – 1352,29 zł. To wzrost w porównaniu do poprzednich stawek, co ma pomóc bezrobotnym w trudnym okresie poszukiwania pracy wskazuje Interia.

Według portalu, ponadto, ustawa znosi ograniczenie wiekowe w przyznawaniu bonu na zasiedlenie. Dotychczas o to wsparcie mogły ubiegać się wyłącznie osoby do 30. roku życia. Teraz, każdy bezrobotny, niezależnie od wieku, może otrzymać dotację na pokrycie kosztów zamieszkania w związku z podjęciem pracy poza miejscem zamieszkania. Dotacja ta nie może przekraczać 200% przeciętnego wynagrodzenia.

Jak pracodawcy mogą zyskać na zatrudnianiu osób po 50. roku życia?

Ustawa o rynku pracy przewiduje również rozwiązania mające na celu zwiększenie zatrudnienia wśród osób w wieku przedemerytalnym i emerytalnym. Jak informuje Interia, pracodawcy, którzy zdecydują się zatrudnić osoby po 50. roku życia, mogą liczyć na dofinansowanie.

Dofinansowanie może wynieść maksymalnie do 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie. Warunkiem jest zatrudnienie:

bezrobotnego, który ukończył 50. rok życia, a nie ukończył 60 lat (w przypadku kobiety) lub 65 lat (w przypadku mężczyzny),

poszukującego pracy, który ukończył 60 lat (w przypadku kobiety) lub 65 lat (w przypadku mężczyzny).

To realna zachęta dla pracodawców, którzy mogą zyskać doświadczonych pracowników, a jednocześnie obniżyć koszty zatrudnienia.

Jak otrzymać pożyczkę na kształcenie od starosty i rozwinąć swoją karierę?

Ustawa o rynku pracy daje bezrobotnym nowe możliwości podnoszenia kwalifikacji. Jak donosi Interia, osoby bezrobotne będą mogły ubiegać się u starosty o nieoprocentowaną pożyczkę na cele edukacyjne.

Maksymalna kwota pożyczki to 400% przeciętnego wynagrodzenia. Ważne jest jednak, że pożyczka nie może zostać przeznaczona na sfinansowanie studiów pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich oraz kształcenia w szkole doktorskiej.

Co więcej, ustawa przewiduje umorzenie części pożyczki. Jeżeli pożyczkobiorca ukończy kształcenie i spłaci 80% pożyczki, starosta umorzy pozostałe 20%. To dodatkowa motywacja do ukończenia kursu lub szkolenia i zdobycia nowych umiejętności.