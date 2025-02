Rewolucja w urzędach pracy! Zasiłek dla bezrobotnych w górę

Urzędy pracy w Polsce

Szacowana przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej stopa bezrobocia rejestrowanego na początku 2025 roku wyniosła 5,4 proc. To tyle samo co przed rokiem, i była o 0,3 pkt proc. wyższa niż w grudniu 2024 r. Najniższy poziom bezrobocia odnotowano w województwie wielkopolskim (3,3 proc.), a najwyższy (9,1 proc.) w podkarpackim. Teoretycznie osoby, które straciły pracy powinny odpowiednią pomoc uzyskać w urzędzie pracy. Tymczasem wizyta tam ogranicza się często do rejestracji, by nie stracić ubezpieczenia społecznego i prawa do darmowego leczenia na NFZ. Wysokość zasiłku dla bezrobotnych po okresie gigantycznej inflacji jest nieprzystająca do rzeczywistości. Jeśli osoba uprawniona do zasiłku dla bezrobotnych ma niższy niż 5-letni staż pracy, zasiłek dla bezrobotnych netto w pierwszych 3 miesiącach wynosi 1209,94 zł. W kolejnych miesiącach PUP wypłaci na rękę 950,22 zł zasiłku. Osoby ze stażem od 5 do 20 lat otrzymują 1512,42 zł netto (pierwsze 3 miesiące), a później 1187,73 zł netto. Jak za taką stawkę żyć i intensywnie samodzielnie szukać zatrudnienia, co wiąże się z dojazdami, odpowiednim przygotowaniem itp.? Wiele osób korzystających z urzędów pracy twierdzi, że brakuje tam sensownych ofert pracy, a rozmowy z doradcami zawodowymi nic nie wnoszą.

Zmiany w pomocy bezrobotnym

Rząd bierze sprawy w swoje ręce i zapowiada zmiany dotyczące urzędów pracy i bezrobotnych. Komisja Nadzwyczajna została powołana do rozpatrzenia projektów ustaw dotyczących rynku pracy oraz cudzoziemców przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W środę (19 lutego) pracowała ona nad projektem ustawy o rynku pracy i służbach zatrudnienia. Na wcześniejszych trzech posiedzeniach komisji posłowie wspólnie ze stroną społeczną debatowali nad proponowanymi rozwiązaniami, do regulacji wprowadzono kilkadziesiąt poprawek. Projekt został skierowany do drugiego czytania, które zostanie przeprowadzone na rozpoczynającym się w czwartek posiedzeniu Sejmu.

Projekt ustawy o rynku pracy i służbach zatrudnienia ma zastąpić funkcjonującą od 20 lat ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Jakie zmiany przewiduje? Przede wszystkim rezygnuje się z zasiłku dla bezrobotnych przysługującego w wysokości 80 proc. zasiłku podstawowego przysługującego bezrobotnym, którzy posiadają okres uprawniający do zasiłku wynoszący mniej niż 5 lat. Osoby te mają otrzymywać zasiłek w wysokości 100 proc.

Na bazie nowych regulacji zniesione zostaje powiązanie osoby bezrobotnej z urzędem pracy właściwym ze względu na miejsce zameldowania. Bezrobotny będzie mógł się zarejestrować w powiatowym urzędzie pracy, na terenie którego zamieszkuje. To bardzo ważne, bo adres zamieszkania coraz częściej różni się od adresu zameldowania. A bezrobotny musi systematycznie stawiać się w urzędzie pracy, w którym się zarejestrował.

W projekcie przewidziano też m.in. pierwszeństwo pomocy m.in. dla bezrobotnych członków rodzin wielodzietnych posiadających Kartę Dużej Rodziny, bezrobotnych samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko. Ciekawą propozycją będzie pożyczka edukacyjna w wysokości do 400 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Pieniądze te będzie można wykorzystać na opłacenie np. kosztów szkolenia, studiów podyplomowych, potwierdzenia wiedzy i umiejętności, uzyskania dokumentów potwierdzających nabycie wiedzy i umiejętności oraz na kontynuację nauki w formach szkolnych. Po spełnieniu wskazanych warunków będzie możliwość umorzenia 20 proc. kwoty pożyczki.

Przewidziano także zmiany w bonie na zasiedlenie. Będą mogły ubiegać się o niego wszystkie osoby bezrobotne bez względu na wiek. Obecnie z tej formy pomocy mogą skorzystać osoby bezrobotne do 30. roku życia.

Będą też zmiany dla firm. Przedsiębiorca będzie mógł otrzymać dofinansowanie za zatrudnienie osoby, która ukończyła 50. rok życia albo poszukującego pracy, który ukończył 60 lat - w przypadku kobiety - lub 65 lat - w przypadku mężczyzny. Wysokość dofinansowania będzie wynosić maksymalnie do 50 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie.

