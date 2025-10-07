Polskie rezerwy walutowe osiągnęły rekordowy poziom: Na koniec września 2025 roku oficjalne aktywa rezerwowe Polski wyniosły ponad 262,5 mld dolarów.

Wzrost wartości rezerw w dolarach: W porównaniu do sierpnia, wartość rezerw w dolarach wzrosła o 1,5 mld, podczas gdy w euro odnotowano niewielki spadek.

Strategia inwestycyjna NBP: Narodowy Bank Polski priorytetowo traktuje bezpieczeństwo i płynność, inwestując głównie w dłużne papiery wartościowe oraz w mniejszym stopniu w akcje i lokaty.

Znaczący wzrost wartości złota: Wartość złota w posiadaniu NBP we wrześniu wzrosła o ponad 6,6 mld dolarów, osiągając prawie 63,07 mld dolarów

Ile wynoszą rezerwy walutowe Polski we wrześniu 2025?

Narodowy Bank Polski opublikował dane dotyczące stanu oficjalnych aktywów rezerwowych na koniec września 2025 roku. Wynika z nich, że ich wartość, wyrażona w dolarach amerykańskich, systematycznie rośnie. Z danych NBP wynika, że stan rezerw wyrażony w dolarach zwiększył się o 1,5 mld i osiągnął poziom 262,5 mld. Ciekawie prezentują się jednak te same dane w przeliczeniu na wspólną europejską walutę. W tym ujęciu rezerwy wyniosły 223,3 mld euro, co oznacza spadek o 0,2 mld euro w stosunku do końca sierpnia 2025 r.

Prawdziwy skok odnotowano jednak w innej kategorii. Wartość złota w posiadaniu NBP na koniec września to prawie 63,07 mld dolarów, o ponad 6,6 mld dolarów więcej niż na koniec sierpnia. Wzrost ten jest jeszcze bardziej widoczny w przeliczeniu na euro – wartość kruszcu wzrosła o niemal 5,3 mld euro, osiągając poziom 53,65 mld euro. To pokazuje, jak duży wpływ na stan rezerw mają wahania cen złota na światowych rynkach.

Skąd różnice w wycenie rezerw NBP w dolarach i euro?

Różnica w dynamice zmian wartości rezerw wyrażonych w dolarach (wzrost) i w euro (spadek) wynika przede wszystkim z wahań kursów walutowych na rynkach finansowych. Oficjalne aktywa rezerwowe są podatne na zmiany wyceny rynkowej, w tym na relacje między głównymi walutami. Jeśli w danym okresie dolar amerykański umocnił się względem euro, to aktywa denominowane w dolarach po przeliczeniu na euro będą miały niższą wartość, nawet jeśli ich ilość w portfelu NBP nie uległa zmianie. Dlatego analitycy zwracają uwagę na obie wartości, aby uzyskać pełen obraz sytuacji.

W co NBP inwestuje rezerwy walutowe?

Bank centralny nie tylko przechowuje rezerwy, ale aktywnie nimi zarządza, starając się je pomnażać, przy jednoczesnym zachowaniu maksymalnego bezpieczeństwa. Jak informuje NBP, jego strategia inwestycyjna opiera się na trzech filarach: bezpieczeństwie, płynności i dążeniu do jak najwyższej stopy zwrotu w długim horyzoncie czasowym. Bank centralny szczegółowo wyjaśnia, w co lokuje środki.

„Narodowy Bank Polski przy inwestowaniu rezerw dewizowych kieruje się przede wszystkim kryterium bezpieczeństwa i płynności. Dopiero po spełnieniu tych warunków dąży do osiągnięcia jak najwyższej stopy zwrotu w długim okresie. NBP inwestuje rezerwy walutowe w typowe instrumenty stosowane przez banki centralne. Dominującą część rezerw inwestuje w dłużne rządowe papiery wartościowe charakteryzujące się najwyższym stopniem bezpieczeństwa i płynności” – czytamy w oficjalnym komunikacie.

NBP inwestuje również w dłużne pozarządowe papiery wartościowe, a także w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, dzięki czemu uzyskuje ekspozycję na globalny rynek akcji. Oznacza to, że część polskich rezerw jest pośrednio ulokowana w akcjach największych światowych firm. Portfel uzupełniają krótkoterminowe lokaty w bankach o wysokiej wiarygodności, które zapewniają niezbędną płynność finansową.

Pieniądze to nie wszystko | Marcin Zieliński Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.