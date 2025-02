Spis treści

Sztuczna inteligencja (Artificial Intelligence – AI) przestaje być abstrakcyjnym pojęciem z filmów science fiction – staje się realnym współpracownikiem w biurach, fabrykach i niemal każdej branży. Ta transformacja rodzi jednak nowe wyzwania psychologiczne. Coraz częściej mówi się o zjawisku FOBO (Fear of Becoming Obsolete) – rosnącym wśród pracowników lęku przed zawodową dezaktualizacją w obliczu postępu technologicznego. Jak ta technologiczna rewolucja wpływa na sposób, w jaki pracujemy? I jak kształtuje nowy rynek pracy?

Nowa era współpracy człowiek-maszyna

Tradycyjny podział na zadania wykonywane przez ludzi i maszyny zaciera się coraz bardziej. Współczesne systemy AI nie tylko automatyzują powtarzalne czynności, ale też wspierają procesy decyzyjne, analizują złożone dane i uczestniczą w kreatywnych projektach. W przeciwieństwie do wcześniejszych obaw o „zastąpienie” pracowników, obserwujemy wyłanianie się nowego modelu współpracy, gdzie AI występuje w roli wzmacniacza ludzkich możliwości.

Przypadek Klarny - AI w praktyce

Szczególnie wymownym przykładem wpływu AI na rynek pracy jest przypadek firmy Klarna. Ten gigant sektora fintech, obsługujący ponad 575 tysięcy sprzedawców na świecie, w 2024 roku znacząco zredukował zatrudnienie na rzecz rozwiązań AI. Jak stwierdził prezes Sebastian Siemiątkowski: „Sztuczna inteligencja już potrafi wykonywać wszystkie zadania, które wykonujemy my, ludzie.”

Firma zmniejszyła zatrudnienie z 4500 do 3500 pracowników, koncentrując się na wdrażaniu AI i automatyzacji procesów. Co istotne, oszczędności powstałe dzięki automatyzacji mają częściowo zasilić podwyżki wynagrodzeń pozostałych członków zespołu. Ten przypadek pokazuje, że transformacja rynku pracy pod wpływem AI nie jest odległą wizją, lecz realnym procesem zachodzącym już dziś. Czy jest się zatem czego obawiać?

Pionierzy transformacji AI

Klarna nie jest jedyną firmą, która aktywnie wdraża rozwiązania AI w swojej działalności. Oto inne znaczące przykłady:

Microsoft - AI jako codzienne narzędzie pracy

Microsoft zintegrował sztuczną inteligencję ze swoimi produktami poprzez Microsoft 365 Copilot. Narzędzie to wspiera pracowników w tworzeniu dokumentów, prezentacji i arkuszy kalkulacyjnych, a także pomaga w analizie danych i automatyzacji rutynowych zadań. Firma raportuje wzrost produktywności pracowników o 29 proc. przy wykorzystaniu AI.

IBM - Watson w służbie HR

IBM wykorzystuje swojego Watsona w procesach HR, gdzie AI pomaga w rekrutacji, onboardingu i rozwoju pracowników. System analizuje dane kandydatów, dopasowuje ich do odpowiednich stanowisk i sugeruje ścieżki rozwoju kariery. Firma szacuje, że zaoszczędziła dzięki temu ponad 100 milionów dolarów na procesach HR.

Goldman Sachs - AI w sektorze finansowym

Bank inwestycyjny Goldman Sachs wdrożył AI do analizy rynków finansowych i oceny ryzyka. Firma zautomatyzowała wiele procesów związanych z tradingiem i doradztwem inwestycyjnym, co doprowadziło do redukcji zatrudnienia w niektórych działach o nawet 50 proc.

Unilever - Automatyzacja produkcji i logistyki

Unilever wykorzystuje AI do optymalizacji łańcucha dostaw i procesów produkcyjnych. Firma wdrożyła systemy predykcyjnego utrzymania maszyn i automatycznego planowania produkcji, co pozwoliło na znaczące zwiększenie efektywności przy jednoczesnej redukcji kosztów operacyjnych.

Amazon - Robotyzacja i AI w e-commerce

Amazon szeroko wykorzystuje AI w swoich centrach logistycznych, gdzie roboty współpracują z ludźmi przy kompletacji zamówień. Firma wdraża także zaawansowane systemy rekomendacji produktów i przewidywania popytu, co przekłada się na optymalizację zatrudnienia w różnych działach.

Te przykłady pokazują, że transformacja rynku pracy pod wpływem AI dotyka praktycznie każdego sektora gospodarki, od technologii i finansów, przez handel, po tradycyjną produkcję.

Rewolucja w mediach elektronicznych

Sektor mediów przechodzi fundamentalną transformację pod wpływem AI. Przykładem jest portal Onet, który w 2024 roku wprowadził szereg innowacyjnych rozwiązań opartych na technologii OpenAI:

Onet Czat z AI umożliwiający interaktywne dyskusje o publikowanych treściach.

Funkcja "Skróć artykuł z AI" pozwalająca na szybkie zapoznanie się z najważniejszymi informacjami.

"Podsumuj dzień z AI" dostarczający skondensowane podsumowania najważniejszych wydarzeń.

Jak stwierdza Aleksander Kutela, CEO Ringier Axel Springer Polska, w wypowiedzi cytowanej przez Wirtualne Media, AI nie zastępuje dziennikarzy, ale wspiera ich w misji dostarczania rzetelnych i angażujących treści w czasach rosnącej dezinformacji.

Najnowszym tegorocznym przykładem wdrożenia AI w mediach jest Radio Super Express, pierwsze w Polsce radio internetowe, w którym serwisy informacyjne są generowane i emitowane z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, choć istotna jest tu moderacja treści nadal przez żywych redaktorów.

W tym innowacyjnym projekcie AI:

Generuje i selekcjonuje newsy na podstawie materiałów dziennikarskich Grupy ZPR Media.

Tworzy syntetyczne głosy lektorów.

Przygotowuje serwisy tematyczne (rozrywka, seriale, sport, biznes) i lokalne.

Generuje prognozę pogody, emitowaną pięć razy na godzinę.

– Nie zamierzamy zastępować ludzi, bo to dzięki naszym dziennikarzom i wykorzystaniu AI możemy docierać z informacjami do coraz szerszego grona odbiorców – podkreśla Tomasz Krawczyk, wiceprezes spółki Time, wydawcy „Super Expressu”.

Warto tu zauważyć, że wyniku uruchomienia projektu nikogo nie zwolniono, a wręcz przeciwnie zatrudniono. Dotychczasowych pracowników nie obciąża przygotowanie treści dla nowego kanału i mogą się skupić na tworzeniu lepszych materiałów.

– Staramy się dotrzeć do naszych odbiorców wszystkimi możliwymi kanałami, jesteśmy wszędzie tam, gdzie nasi czytelnicy. Teraz „Super Express” to prawdziwie multimedialny brand: do gazety, portalu, serwisów tematycznych i internetowej telewizji dołącza radio, dzięki czemu dostęp do naszych newsów jest jeszcze prostszy – wylicza Grzegorz Zasępa, redaktor naczelny „Super Expressu”.

Dodajmy, że według lutowego badania Total Reach 360° z wynikiem 10 mln odbiorców „Super Express” jest tytułem prasowym o największym zasięgu łącznym, obejmującym wszystkie kanały dotarcia brandu.

Transformacja zawodów i kompetencji

Pojawienie się AI na rynku pracy nie oznacza masowego bezrobocia, jak przewidywali niektórzy eksperci. Zamiast tego obserwujemy głęboką transformację istniejących zawodów i powstawanie zupełnie nowych specjalizacji:

Analitycy danych współpracują z algorytmami uczenia maszynowego, skupiając się na interpretacji wyników i strategicznym planowaniu

Projektanci UX uwzględniają interakcje z systemami AI w swoich rozwiązaniach

Specjaliści HR wykorzystują AI do skuteczniejszej rekrutacji i rozwoju pracowników

Lekarze współpracują z systemami diagnostycznymi wspieranymi przez AI

Wyzwania i możliwości AI

Integracja AI w miejscu pracy niesie ze sobą zarówno szanse, jak i wyzwania. Według najnowszego raportu WEF Future of Jobs Report 2025, luki kompetencyjne pozostają główną barierą transformacji we wszystkich branżach i gospodarkach. Raport wskazuje na pilną potrzebę wielostronnej współpracy między interesariuszami, w tym:

Szanse:

Zwiększenie produktywności i efektywności pracy

Redukcja monotonnych i powtarzalnych zadań

Możliwość skupienia się na bardziej kreatywnych i strategicznych aspektach pracy

Dostęp do zaawansowanych narzędzi analitycznych i wsparcia decyzyjnego

Wyzwania:

Konieczność ciągłego podnoszenia kwalifikacji i adaptacji do nowych technologii

Potrzeba rozwoju kompetencji miękkich, których nie można zautomatyzować

Zapewnienie etycznego wykorzystania AI w miejscu pracy

Zachowanie równowagi między efektywnością a podejściem skupionym na człowieku

Rosnąca złożoność otoczenia dla decydentów, pracodawców i pracowników

Nowe wyzwania związane z fragmentacją gospodarczą i rosnącymi kosztami życia

Przyszłość rynku pracy

Według raportu McKinsey & Company z 2023 roku, do 2030 roku aż 12 milionów Amerykanów może być zmuszonych do zmiany zawodu w wyniku rozwoju sztucznej inteligencji. Przyszłość rynku pracy będzie w dużej mierze zależeć od tego, jak skutecznie nauczymy się współpracować z systemami AI. Kluczowe znaczenie będą miały:

Edukacja i rozwój kompetencji przyszłości

Tworzenie efektywnych modeli współpracy człowiek-AI

Wypracowanie standardów etycznych dla AI w miejscu pracy

Adaptacja systemów zarządzania do nowej rzeczywistości

W stronę hybrydowej przyszłości pracy

Według najnowszego raportu WEF Future of Jobs Report 2025, perspektywy zatrudnienia pozostają pozytywne, mimo postępującej automatyzacji. Pracodawcy we wszystkich branżach i regionach wykazują większą świadomość i gotowość do aktywnego rozwiązywania wyzwań związanych z talentami, wykorzystując innowacyjne podejścia, takie jak polityka zatrudniania oparta na umiejętnościach oraz bardziej strategiczne podejście do różnorodności i inkluzywności.

Przyszłość rynku pracy nie należy wyłącznie do robotów ani wyłącznie do ludzi – należy do tych, którzy nauczą się efektywnie współpracować z AI, wykorzystując jej możliwości przy jednoczesnym rozwijaniu typowo ludzkich kompetencji, takich jak kreatywność, empatia czy kompleksowe myślenie strategiczne. Światowe Forum Ekonomiczne aktywnie wspiera budowę przyszłości gotowej do pracy poprzez dwie kluczowe inicjatywy:

The Reskilling Revolution – globalna inicjatywa mająca na celu przekwalifikowanie i podniesienie kwalifikacji miliarda ludzi do 2030 roku. Program koncentruje się na przygotowaniu pracowników do zawodów przyszłości poprzez rozwój umiejętności cyfrowych i innych kompetencji potrzebnych w erze AI. The Jobs Initiative – projekt skupiający się na tworzeniu lepszych miejsc pracy, nowych możliwości zatrudnienia i wspieraniu sprawiedliwej transformacji rynku pracy. Inicjatywa ta łączy przedsiębiorstwa, rządy i organizacje edukacyjne w celu wypracowania skutecznych rozwiązań dla przyszłości pracy.

Te inicjatywy pokazują, że transformacja rynku pracy wymaga skoordynowanych działań na poziomie globalnym, łączących różnych interesariuszy w celu zapewnienia sprawiedliwej i efektywnej adaptacji do nowej rzeczywistości.

