Aż 44 proc. polskich przedsiębiorczyń korzysta lub chce zacząć korzystać z AI

Aż 25 proc. mężczyzn i jedynie 3 proc. kobiet chciałoby prowadzić firmę w branży IT

Blisko co drugi Polak (46 proc.) chciałby prowadzić własną firmę – wskazują wyniki raportu „Polki i przedsiębiorczość 2024: Sztuczna inteligencja i potrzeba parytetów”, towarzyszącego XVI edycji konkursu Sukces Pisany Szminką. Najczęściej wskazywanymi branżami, w których respondenci chcieliby założyć swój biznes, są usługi (41 proc.), handel (33 proc.) oraz gastronomia i turystyka (20 proc.). W dalszej kolejności ankietowani wskazali IT i technologie (14 proc.), przemysł spożywczy (13 proc.) oraz edukację i szkolenia (12 proc.). Największą dysproporcję odpowiedzi odnotowano w przypadku sektora IT i technologii – związaną z tą branżą firmę chciałoby prowadzić 25 proc. mężczyzn oraz jedynie 3 proc. kobiet uczestniczących w badaniu.

Dysproporcję w odpowiedziach ankietowanych odnotowano także w zależności od ich wykształcenia – branżę usługową wskazało aż 57 proc. respondentów z wyższym wykształceniem i jedynie 24 proc. z podstawowym. Podobną zależność zaobserwowano w przypadku sektora edukacji i szkoleń (23 proc. w porównaniu do 6 proc.) oraz IT i technologii (19 proc. w porównaniu do 13 proc.). Badani z wykształceniem podstawowym natomiast chętniej wskazywali handel (43 proc. w porównaniu do 29 proc. wśród uczestników badania z podstawowym wykształceniem) oraz przemysł spożywczy (19 proc. w porównaniu do 8 proc.).

Aż 39 proc. przedsiębiorczyń chce działać w innej branży niż obecnie

Uczestniczące w badaniu Fundacji WłączeniPlus przedsiębiorczynie nie boją się wyzwań – ponad ⅓ z nich pragnie spróbować swoich sił w innym sektorze, niż ten, w którym pracuje teraz. Dla 29 proc. byłoby to rozszerzenie obecnej działalności, jednak co 10. deklaruje, że chciałaby branżę zmienić – 4 proc. zdecydowałoby się na nową branżę, w której nie ma jeszcze doświadczenia, a 6 proc. na taką, którą już zna.

Z AI w pracy najczęściej korzystają osoby młode oraz mieszkańcy dużych miast

Co czwarta przedsiębiorczyni wykorzystuje w codziennej pracy sztuczną inteligencję (26 proc.). Wśród ogółu badanych odsetek ten wynosi jedynie 13 proc. Wykorzystywanie narzędzi AI w pracy zawodowej częściej zdarza się osobom młodym (27 proc. w wieku 18-24 i 20 proc. w wieku 25-34) niż starszym (6 proc. w wieku 45-54 lata, 9 proc. w wieku 55-65 lat) oraz mieszkańcom miast powyżej 500 tysięcy mieszkańców (22 proc. w porównaniu do 10 proc. wśród mieszkańców wsi). Blisko co piąta przedsiębiorczyni planuje rozpocząć korzystanie ze sztucznej inteligencji w pracy (18 proc.), deklaruje to także 16 proc. respondentów w wieku 25-34 lat oraz 13 proc. mieszkańców miast do 100 tys. mieszkańców. Wśród ogółu badanych jedynie 9 proc. badanych deklaruje, że zamierza zacząć używać AI w codziennej pracy.

– Sztuczna inteligencja staje się coraz ważniejszym narzędziem w biznesie, a przedsiębiorczynie w Polsce wyróżniają się otwartością na innowacje i chęcią budowania przewagi konkurencyjnej. Różnice pokoleniowe i geograficzne w korzystaniu z AI pokazują, jak istotny jest dostęp do technologii i edukacji w tym zakresie. W Autopay dostrzegamy ogromny potencjał AI w usprawnianiu procesów i wspieraniu rozwoju firm. Widzimy, jak sztuczna inteligencja zmienia sposób działania biznesów, otwierając nowe możliwości dla dynamicznych i odważnych liderek – mówi Mateusz Jakitowicz, Chief of Data w Autopay, który jest partnerem kategorii Liderka w Nowych Technologiach.

Tylko co piąty mieszkaniec dużych miast popiera parytety w zarządach

Ponad ⅓ badanych (35 proc.) uczestniczących w badaniu Fundacji WłączeniPlus deklaruje, że dostrzega potrzebę parytetów w zarządach i radach nadzorczych dużych firm. Zdanie to podziela ponad połowa (52 proc.) przedsiębiorczyń. Jednocześnie jednak aż 17 proc. ogółu badanych oraz 18 proc. respondentek prowadzących własną firmę jest zdania, że nie są one konieczne. Co ciekawe mniejsze poparcie dla parytetów w zarządach odnotowano wśród mieszkańców wsi (28 proc.) oraz miast powyżej 500 tys. mieszkańców, a wyższe wśród ankietowanych z miast poniżej 100 tys. mieszkańców (42 proc.) oraz 100-500 tys. mieszkańców (45 proc.). – Wyniki badania pokazują, że przedsiębiorczynie wyraźnie widzą, że różnorodność sprzyja lepszemu zarządzaniu i rozwojowi biznesu, a ich głos w tej sprawie może inspirować innych. W Lidl Polska wierzymy, że równy dostęp do możliwości to podstawa zrównoważonego przywództwa, dlatego wspieramy działania, które promują różnorodność i otwartość w organizacjach, budując bardziej inkluzywne środowisko pracy. Bardzo istotna dla naszej kultury organizacyjnej jest idea fair pay oraz polityka równości płacowej. Angażujemy się też w inicjatywy wspierające i wzmacniające pozycję kobiet – komentuje Aleksandra Robaszkiewicz, Dyrektorka ds. Corporate Affairs and CSR w Lidl Polska, który jest partnerem kategorii Firma Zrównoważonego Przywództwa. Fundacja WłączeniPlus przedłuża termin zgłoszeń do XVI edycji konkursu Sukces Pisany Szminką do 20 stycznia br., zgłaszać się można przez formularz dostępny na stronie konkurs.sukcespisanyszminka.pl w kategoriach otwartych: Biznes Roku: przychód powyżej 10 mln złotych, Biznes Roku: przychód poniżej 10 mln złotych, Start-up Roku, Mikrobiznes, Liderka w Nowych Technologiach, Przedsiębiorcza Cudzoziemka oraz Miejsce Pracy Przyjazne Rodzicom.