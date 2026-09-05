Rodzice przekazujący mieszkanie jednemu dziecku za życia mogą nieświadomie zapoczątkować skomplikowany spór o majątek po swojej śmierci.

Nawet po latach, brat lub siostra mogą wystąpić z roszczeniem o zachowek, a popularna zasada 10 lat nie chroni przed takimi konsekwencjami.

Sprawdź, dlaczego wartość nieruchomości z chwili rozliczenia jest kluczowa i jak uniknąć kosztownych niespodzianek prawnych.

Przekazanie mieszkania jednemu z dzieci jeszcze za życia rodziców jest częstym sposobem uporządkowania rodzinnego majątku. Sam fakt, że nieruchomość została podarowana wcześniej i w chwili śmierci rodzica nie należy już do niego, nie oznacza jednak automatycznie, że pozostaje bez znaczenia przy późniejszych rozliczeniach spadkowych. Przy obliczaniu zachowku do spadku dolicza się bowiem – na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym – darowizny dokonane przez spadkodawcę.

Właśnie dlatego scenariusz, w którym rodzice przekazują mieszkanie córce, a syn nie otrzymuje porównywalnego majątku, może po ich śmierci skończyć się żądaniem zapłaty. Zachowek jest bowiem co do zasady roszczeniem o pieniądze, a nie prawem do odebrania obdarowanemu części konkretnego mieszkania. Kodeks cywilny przewiduje roszczenie o zapłatę sumy potrzebnej do pokrycia zachowku albo jego uzupełnienia.

To ważne również w przypadku tzw. pustego spadku. Sam fakt, że rodzic przed śmiercią rozporządził wartościowym majątkiem i niewiele po nim zostało, nie musi oznaczać, że kwestia zachowku znika. W materiałach źródłowych wskazano, że do substratu zachowku doliczane są określone darowizny dokonane za życia spadkodawcy.

Zachowek dla rodzeństwa? Tu łatwo o nieporozumienie

Sformułowanie „rodzeństwo może zażądać zachowku” wymaga jednak ważnego doprecyzowania. Brat czy siostra zmarłego nie należą do osób uprawnionych do zachowku. Kodeks cywilny wskazuje zstępnych, czyli m.in. dzieci, małżonka oraz rodziców spadkodawcy – pod warunkiem, że w konkretnej sytuacji byliby powołani do spadku z ustawy.

Jeżeli więc ojciec przekazał mieszkanie jednemu ze swoich dzieci, to po jego śmierci z roszczeniem może wystąpić w odpowiedniej sytuacji drugie dziecko zmarłego. Z perspektywy osoby, która dostała nieruchomość, będzie to jej brat lub siostra. Nie chodzi natomiast o to, że rodzeństwo jako takie znajduje się w ustawowym katalogu osób uprawnionych do zachowku. To rozróżnienie jest kluczowe. Materiały źródłowe również wprost wskazują, że rodzeństwo spadkodawcy prawa do zachowku nie ma.

Ile wynosi zachowek? Mieszkanie może oznaczać duże pieniądze

Wysokość zachowku nie jest ustalana według jednej kwoty. Najpierw trzeba określić udział, jaki przypadłby danej osobie przy dziedziczeniu ustawowym. Co do zasady zachowek wynosi połowę wartości takiego udziału. Jeżeli jednak uprawniony zstępny jest małoletni albo uprawniony jest trwale niezdolny do pracy, przysługują mu dwie trzecie wartości udziału ustawowego.

Załóżmy więc dla zobrazowania mechanizmu bardzo prostą sytuację: samotny rodzic ma dwoje dorosłych dzieci, nie ma innych okoliczności zmieniających dziedziczenie, a jednemu dziecku podarował mieszkanie warte na potrzeby obliczenia zachowku 800 tys. zł. Gdyby oboje dzieci dziedziczyły ustawowo po połowie, udział drugiego dziecka odpowiadałby 400 tys. zł. Przy standardowej stawce zachowku wynoszącej połowę udziału punktem wyjścia byłoby więc 200 tys. zł.

To jedynie modelowe wyliczenie pokazujące mechanizm, a nie kwota należna w każdej podobnej rodzinnej sytuacji. Na ostateczny wynik wpływa m.in. skład spadku, długi, inne darowizny, krąg spadkobierców, wcześniejsze przysporzenia na rzecz uprawnionego oraz szczegółowe zasady zaliczania darowizn.

Minęło 10 lat od darowizny? To nie zawsze zamyka sprawę

To jeden z najważniejszych haczyków w przepisach o zachowku. Można spotkać się z przekonaniem, że wystarczy podarować mieszkanie odpowiednio wcześnie, a po 10 latach darowizna przestanie mieć znaczenie. W przypadku mieszkania przekazanego własnemu dziecku takie uproszczenie może prowadzić do błędnych wniosków.

Art. 994 Kodeksu cywilnego mówi, że przy obliczaniu zachowku nie dolicza się m.in. darowizn dokonanych przed więcej niż 10 laty na rzecz osób niebędących spadkobiercami ani uprawnionymi do zachowku. Ograniczenie czasowe nie zostało więc sformułowane jako ogólna zasada dotycząca każdej darowizny.

Jeżeli obdarowany jest spadkobiercą albo osobą uprawnioną do zachowku, sytuacja wygląda inaczej. Jak wskazują również przekazane materiały, w takim przypadku 10-letnia reguła nie działa w sposób, w jaki często przedstawia się ją w potocznych poradach.

Rodzic zostawił testament. To jeszcze nie oznacza utraty zachowku

Podobna pułapka dotyczy testamentu. Rodzic może zdecydować, kto otrzyma jego majątek, ale samo pominięcie dziecka w testamencie nie jest równoznaczne ze skutecznym pozbawieniem go prawa do zachowku. Źródłowe materiały wskazują, że najbliżsi spełniający ustawowe warunki mogą dochodzić zachowku również wtedy, gdy zostali pominięci albo otrzymali mniej, niż wynikałoby z przysługującego im zachowku.

Czym innym jest wydziedziczenie. Kodeks cywilny pozwala pozbawić zstępnego, małżonka lub rodzica zachowku, ale nie wystarczy napisać w testamencie, że ktoś niczego nie dostanie. Musi istnieć jedna z ustawowych przyczyn wydziedziczenia, a przyczyna powinna wynikać z testamentu. Chodzi m.in. o uporczywe niedopełnianie obowiązków rodzinnych czy określone ciężkie zachowania wobec spadkodawcy lub bliskiej mu osoby. Sam rodzinny konflikt albo decyzja „wszystko zostawiam jednemu dziecku” nie są automatycznie skutecznym wydziedziczeniem.

Mieszkanie podrożało od czasu darowizny. Która wartość się liczy?

To szczególnie istotne przy nieruchomościach przekazanych wiele lat wcześniej. Przy obliczaniu zachowku wartości przedmiotu darowizny nie ustala się po prostu na podstawie ceny widniejącej kiedyś w akcie notarialnym. Kodeks cywilny przewiduje zasadę uwzględniającą stan przedmiotu z chwili dokonania darowizny oraz ceny z chwili ustalania zachowku.

Może to mieć ogromne znaczenie w przypadku mieszkań, których ceny przez lata mocno wzrosły. Jeśli rodzice kilkanaście lat wcześniej podarowali jednemu dziecku nieruchomość, jej dawna wartość nominalna nie musi być kwotą, od której będzie dokonywane późniejsze rozliczenie.

Nie masz pieniędzy na zachowek? Sąd może rozłożyć płatność na raty

Roszczenie opiewające na kilkadziesiąt czy kilkaset tysięcy złotych może postawić obdarowanego w trudnej sytuacji, zwłaszcza gdy jego największym majątkiem jest właśnie otrzymane od rodziców mieszkanie. Od 2023 r. Kodeks cywilny przewiduje mechanizmy pozwalające uwzględnić sytuację obu stron.

Osoba zobowiązana do zapłaty może żądać odroczenia terminu płatności, rozłożenia zachowku na raty, a w wyjątkowych przypadkach jego obniżenia. Przy ratach podstawowy maksymalny okres wynosi łącznie pięć lat, natomiast w przypadkach zasługujących na szczególne uwzględnienie sąd może – na wniosek zobowiązanego – wydłużyć go, przy czym zmieniony termin nie może przekroczyć 10 lat.

Na zachowek nie ma nieskończenie dużo czasu

Prawo do zachowku nie oznacza również, że można zwlekać z jego dochodzeniem bez ograniczeń. Roszczenia z tego tytułu ulegają przedawnieniu. Przy roszczeniu uprawnionego przeciwko spadkobiercy termin wynosi pięć lat od ogłoszenia testamentu. Przepisy przewidują także pięcioletni termin dla określonych roszczeń przeciwko osobie zobowiązanej z tytułu zapisu windykacyjnego lub darowizny, liczony od otwarcia spadku.

W praktyce oznacza to, że rodzinne negocjacje ciągnące się latami nie powinny przesłaniać terminów wynikających z Kodeksu cywilnego. W przekazanych materiałach również wskazano pięcioletnie terminy jako kluczowe przy dochodzeniu zachowku.

Tadeusz Białek, prezes ZBP [IMPACT 2026]