Rodzice łapią się za głowy, goście liczą pieniądze. Tyle teraz kosztuje komunia

Koszty organizacji komunii. Ile zapłacą rodzice w 2026 roku?

Organizacja przyjęcia komunijnego coraz częściej przypomina planowanie małego wesela, a budżety potrafią sięgać kilkunastu, a nawet ponad 20 tysięcy złotych. Rodzice, którzy decydują się na uroczystość w lokalu, muszą liczyć się z niemałym wydatkiem.

Głównym kosztem jest tak zwany "talerzyk", czyli opłata za jedną osobę w restauracji. Jak informuje Wprost, w 2026 roku ceny te wahają się od 180 zł do nawet 350 zł. W dużych miastach, jak Warszawa, stawka może wynosić nawet 320 zł od osoby. Przy przyjęciu na 30 osób sam koszt lokalu może więc sięgnąć od 5 do ponad 10 tys. zł.

Do tego dochodzi szereg innych wydatków, które szybko sumują się w pokaźną kwotę.

Strój dla dziecka - w zależności od parafii, koszt alby to około 250-450 zł. Jeśli dozwolona jest sukienka lub garnitur, ceny mogą sięgnąć nawet 1000 zł. Do tego dochodzą dodatki, takie jak buty czy wianek, co może kosztować dodatkowe 300-600 zł.

Opłaty parafialne - składka na dekorację kościoła, kwiaty i dar dla parafii to zwykle wydatek rzędu 100-300 zł.

Dewocjonalia - różaniec, książeczka i świeca to kolejny koszt, wynoszący od 150 do 400 zł.

Dodatkowe atrakcje - coraz popularniejsi stają się fotograf (500-1500 zł), tort (300-700 zł) czy animatorzy i fotobudki, co dodatkowo podnosi ogólny rachunek.

W obliczu tak wysokich cen, część rodziców szuka oszczędności, organizując przyjęcie w domu lub decydując się na tańszy catering.

Ile włożyć do koperty na komunię? Sugerowane kwoty dla gości

Goście również stają przed dylematem, jaką kwotę przeznaczyć na prezent. Chociaż coraz więcej rodzin podkreśla, że najważniejszy jest duchowy wymiar uroczystości, prezent pieniężny stał się już tradycją. Kwoty w kopertach są coraz wyższe, co jest częściowo odpowiedzią na rosnące koszty organizacji przyjęć.

Oto orientacyjne stawki, które mogą być wskazówką w 2026 roku:

rodzice chrzestni - od nich oczekuje się najhojniejszego prezentu, więc kwoty wahają się od 1000 zł do nawet 2500 zł,

dziadkowie - zazwyczaj wręczają od 700 zł do 1500 zł.

bliższa rodzina (wujkowie, ciocie) - sugerowane kwoty to przedział od 500 zł do 800 zł,

dalsi krewni i znajomi - w tym przypadku odpowiednią kwotą będzie od 200 zł do 500 zł.

Warto jednak pamiętać, że są to jedynie sugestie, a ostateczna kwota powinna zależeć od indywidualnych możliwości finansowych. Co ciekawe, rosnące koszty sprawiają, że część zaproszonych osób rozważa odmowę udziału w uroczystości właśnie z powodów finansowych. Zgodnie z raportem „Polaków Portfel Własny – wiosenne wyzwania 2024”, przygotowanym na zlecenie Santander Consumer Banku, taką ewentualność rozważało 32% ankietowanych.