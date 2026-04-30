Nawet 6 dni urlopu więcej. Wystarczy jeden wniosek

Dariusz Brzostek
Dariusz Brzostek
2026-04-30 11:59

To dobra wiadomość dla setek tysięcy pracowników. Od 1 maja wchodzą przepisy, które mogą dać nawet 6 dodatkowych dni urlopu. Gdzie jest haczyk? Trzeba złożyć jeden ważny wniosek.

Para pracowników w kamizelkach odblaskowych i dżinsach, trzymająca niebieskie kaski ochronne w dłoniach, stojąca w magazynie. Zdjęcie ilustruje temat nowych przepisów dotyczących dodatkowych dni urlopu, o których można przeczytać na Super Biznes.

Autor: Aleksandarlittlewolf Para pracowników w kamizelkach odblaskowych i dżinsach, trzymająca niebieskie kaski ochronne w dłoniach, stojąca w magazynie. Zdjęcie ilustruje temat nowych przepisów dotyczących dodatkowych dni urlopu, o których można przeczytać na Super Biznes.

Nowe przepisy od 1 maja

Chodzi o zmiany w Kodeksie pracy. Teraz do stażu pracy będą liczyć się nie tylko umowy o pracę, ale też inne formy zatrudnienia.

Kluczową sprawą będą dodatkowe dni wolne dla pracowników. 

Kto zyska najwięcej na zmianach?

Najbardziej skorzystają osoby, które pracowały wcześniej na: 

- umowie zleceniu;- umowie agencyjnej;- kontraktach usługowych;- własnej działalności gospodarczej.

Jest jeden warunek, w tamtym czasie za pracownika musiały być odprowadzane składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Dzięki temu wielu pracowników „doliczy” sobie brakujące lata i przekroczy kluczowy próg 10 lat stażu.

6 dni wolnego więcej

To właśnie ten próg decyduje, czy masz 20 czy aż 26 dni urlopu rocznie. 

Ale to nie wszystko. Dłuższy staż może oznaczać też:

- wyższe dodatki stażowe,- nagrody jubileuszowe,- dłuższy okres wypowiedzenia i wyższą odprawę.Jak widać gra jest warta świeczki.

Bez wniosku nie ma urlopu

Tu pojawia się najważniejszy krok. Żeby skorzystać z nowych przepisów, trzeba wystąpić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o specjalne zaświadczenie.

Jak to zrobić? Należy złożyć wniosek USP przez konto na platformie eZUS, następnie odebrać dokument iprzekazać go pracodawcy.

Masz na to aż 24 miesiące, ale eksperci radzą, by nie zwlekać. Im szybciej złożysz papiery, tym szybciej dostaniesz dodatkowe dni wolne.

Polacy już ruszyli po swoje

Zainteresowanie jest ogromne. Do końca marca wpłynęło już ponad 572 tys. wniosków, a wydano blisko milion zaświadczeń.

Wygląda na to, że pracownicy dobrze wiedzą, o co grają. Jak przekonują zainteresowani, kilka kliknięć może dać ci prawie tydzień dodatkowego urlopu. Szkoda byłoby tego nie wykorzystać.

Polecany artykuł:

Wielka premia na kontach emerytalnych Polaków. Rekordowe 30,9 mln zł
PTNW Henryka Bochniarz
Super Biznes SE Google News
Quiz: Czy zdasz maturę 2026 z geografii?
Pytanie 1 z 20
Największy ocean na Ziemi to:
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

RYNEK PRACY
1 MAJA
PRACA
DNI WOLNE
URLOP