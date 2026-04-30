Nowe przepisy od 1 maja

Chodzi o zmiany w Kodeksie pracy. Teraz do stażu pracy będą liczyć się nie tylko umowy o pracę, ale też inne formy zatrudnienia.

Kluczową sprawą będą dodatkowe dni wolne dla pracowników.

Kto zyska najwięcej na zmianach?

Najbardziej skorzystają osoby, które pracowały wcześniej na:

- umowie zleceniu;- umowie agencyjnej;- kontraktach usługowych;- własnej działalności gospodarczej.

Jest jeden warunek, w tamtym czasie za pracownika musiały być odprowadzane składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Dzięki temu wielu pracowników „doliczy” sobie brakujące lata i przekroczy kluczowy próg 10 lat stażu.

6 dni wolnego więcej

To właśnie ten próg decyduje, czy masz 20 czy aż 26 dni urlopu rocznie.

Ale to nie wszystko. Dłuższy staż może oznaczać też:

- wyższe dodatki stażowe,- nagrody jubileuszowe,- dłuższy okres wypowiedzenia i wyższą odprawę.Jak widać gra jest warta świeczki.

Bez wniosku nie ma urlopu

Tu pojawia się najważniejszy krok. Żeby skorzystać z nowych przepisów, trzeba wystąpić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o specjalne zaświadczenie.

Jak to zrobić? Należy złożyć wniosek USP przez konto na platformie eZUS, następnie odebrać dokument iprzekazać go pracodawcy.

Masz na to aż 24 miesiące, ale eksperci radzą, by nie zwlekać. Im szybciej złożysz papiery, tym szybciej dostaniesz dodatkowe dni wolne.

Polacy już ruszyli po swoje

Zainteresowanie jest ogromne. Do końca marca wpłynęło już ponad 572 tys. wniosków, a wydano blisko milion zaświadczeń.

Wygląda na to, że pracownicy dobrze wiedzą, o co grają. Jak przekonują zainteresowani, kilka kliknięć może dać ci prawie tydzień dodatkowego urlopu. Szkoda byłoby tego nie wykorzystać.

