Tyle pieniędzy jeszcze nie było

Pieniądze dostanie aż 123,7 tysiąca uczestników programu Pracownicze Plany Kapitałowe. Środki są już w drodze i mają pojawić się na rachunkach najpóźniej do 15 maja – poinformował PFR Portal PPK, który jest częścią Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju.

Wpłacają 250 zł na start

Każdy uczestnik może liczyć na jednorazową „wpłatę powitalną” w wysokości 250 zł. Warunek? Trzeba być w PPK co najmniej trzy pełne miesiące i regularnie odkładać składki.

Teoretycznie wydaje się to proste. Ale wielu Polaków wciąż nie korzysta z tej możliwości, choć pieniądze leżą praktycznie na ulicy.

Rekord, który robi wrażenie

Kwota 30,9 mln zł to aż o 5 milionów więcej niż w poprzednim kwartale. To pokazuje, że program przyciąga coraz więcej osób.

„Coraz więcej Polaków świadomie odkłada pieniądze na przyszłość” – przekonuje Marta Damm-Świerkocka, członkini zarządu PFR Portal PPK.

Jej zdaniem rosnąca kwota wpłat powitalnych pokazuje, że do programu dołącza coraz więcej osób, które decydują się na świadome, długoterminowe budowanie oszczędności.

O co w tym chodzi?

PPK to system długoterminowego oszczędzania. Pieniądze dokłada nie tylko pracownik, ale też pracodawca i państwo. Ważne jest to, że środki są prywatne i można je dziedziczyć.

I choć udział w programie jest dobrowolny, liczby mówią same za siebie. Chętnych przybywa, a na konta trafiają coraz większe kwoty.

PTNW Wasyl Bodnar