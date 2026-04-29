Grosze zamiast realnej pomocy

To ma być realna pomoc dla seniorów? Skąd tak niskie dodatki do emerytur? - pytają sami zainteresowani. Wszystko przez prognozowaną waloryzację na 2027 rok. Ta według najnowszych szacunków ma wynieść około 3,6 proc., a w pesymistycznych wariantach nawet mniej. To oznacza, że podwyżki będą najniższe od lat.

Na pierwszy rzut oka waloryzacja brzmi dobrze, bo świadczenia rosną. Problem w tym, że przy tak niskim wskaźniku, wzrosty dodatków są symboliczne.

Nie wystarczy nawet na bułkę

Z wyliczeń wynika, że niektóre dodatki wzrosną o zaledwie 1–2 zł miesięcznie, a w skrajnych przypadkach podwyżki mogą wynieść kilkadziesiąt groszy. Wielu seniorów dostanie podwyżkę, za którą nie kupi nawet bułki.

Tylko nieliczne świadczenia przekroczą dotychczasową kwotę o kilkadziesiąt złotych.

Dlaczego seniorzy otrzymają tak małe dodatki?

Winna jest przede wszystkim niższa inflacja. Mechanizm waloryzacji jest prosty. Im wolniej rosną ceny, tym niższe podwyżki świadczeń. A prognozy na 2027 rok jasno pokazują spowolnienie.

Dla porównania jeszcze w 2026 roku waloryzacja wyniosła 5,3 proc., co dawało znacznie wyższe podwyżki. Teraz tempo wzrostu wyraźnie hamuje.

Seniorzy dostaną najmniej od lat

Zdaniem analityków rynku 2027 rok może być dla emerytów najgorszy od dawna. Już teraz mówi się, że to będzie najniższa waloryzacja od kilku lat.

Efekt będzie taki, że realne wsparcie dla seniorów będzie minimalne, a rosnące koszty życia wcale nie znikną.

To nie jest realna pomoc dla emerytów

Słowo „podwyżka” brzmi dobrze. Tyle, że to teoria, w praktyce dla wielu emerytów oznacza to kilka złotych więcej w portfelu.

A w niektórych przypadkach nawet 1,66 zł miesięcznie. Niestety, ale trudno to nazwać realną pomocą.

PTNW Balcerowicz