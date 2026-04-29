Czy apteki są otwarte w majówkę? Czynne apteki 1, 2 i 3 maja 2026

Anna Wojnowska
2026-04-29 15:18

Majówka to czas relaksu, grillowania i wyjazdów za miasto. Niestety, nagły ból zęba czy uciążliwa alergia nie biorą urlopu. Wielu z nas w panice chwyta za telefon, wpisując w wyszukiwarkę: czy 2 maja są otwarte apteki, by na szybko uzupełnić braki. Zanim zaczniesz gorączkowo szukać leków w środku długiego weekendu, sprawdź obowiązujące zasady. Układ kalendarza w 2026 roku i zaktualizowane przepisy prawne sprawiają, że znalezienie czynnej placówki może być trudniejsze, niż zakładasz.

Farmaceuta w białym kitlu układa leki na szklanych półkach w aptece. Kadr przedstawia różnorodne opakowania medykamentów, w tym Adcef i Azimex. Zdjęcie ilustruje temat dostępności aptek w majówkę i nowe zasady dyżurów świątecznych, o czym przeczytasz na Super Biznes.

Autor: zdjęcie ilustracyjne/ Pixabay.com Farmaceuta w białym kitlu układa leki na szklanych półkach w aptece. Kadr przedstawia różnorodne opakowania medykamentów, w tym Adcef i Azimex. Zdjęcie ilustruje temat dostępności aptek w majówkę i nowe zasady dyżurów świątecznych, o czym przeczytasz na Super Biznes.

1 i 3 maja to dni wolne. Nowe zasady dyżurów w święta

Tegoroczny kalendarz majówkowy układa się w taki sposób, że 1 maja (Święto Pracy) wypada w piątek, a 3 maja (Święto Konstytucji 3 Maja) w niedzielę. Są to dni ustawowo wolne od pracy, co oznacza, że niemal wszystkie standardowe placówki handlowe i usługowe będą zamknięte. Zasada ta dotyczy również aptek ogólnodostępnych.

Jeśli zabraknie Ci niezbędnych leków, jedynym ratunkiem będą apteki dyżurujące. Warto jednak wiedzieć o bardzo ważnej zmianie w prawie farmaceutycznym. Wielu pacjentów wciąż żyje w przekonaniu, że w każdym powiecie zawsze znajdzie placówkę czynną przez całą dobę. To błąd! Zgodnie z nowymi przepisami, w mniejszych miejscowościach (do 40 tysięcy mieszkańców) dyżur świąteczny często polega na otwarciu apteki zaledwie przez cztery wybrane godziny w ciągu dnia (najczęściej między 10:00 a 18:00) oraz przez dwie godziny wieczorem (zwykle między 19:00 a 23:00). NFZ finansuje tylko ten wąski zakres czasu. Jeśli więc mieszkasz poza dużą metropolią, koniecznie upewnij się, w jakich dokładnie godzinach farmaceuci przyjmują pacjentów.

Polecany artykuł:

Dzień Flagi a zakupy medyczne. Uważaj na godziny sobotnie

Pomiędzy dwoma głównymi świętami wypada Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Wiele osób traktuje ten dzień jako naturalne przedłużenie majowego relaksu i zakłada, że w kwestii funkcjonowania placówek obowiązują wtedy restrykcyjne zasady świąteczne. Nic bardziej mylnego. 2 maja nie jest dniem ustawowo wolnym od pracy.

Musisz jednak wziąć pod uwagę jeden kluczowy szczegół dotyczący 2026 roku: 2 maja to sobota. Oznacza to, że farmaceuci będą obsługiwać pacjentów, ale w standardowych, często skróconych godzinach sobotnich. Apteki, które w tygodniu działają do późnego wieczora, w soboty zamykają swoje drzwi znacznie wcześniej – nierzadko już o 13:00 lub 14:00. To najlepszy, a zarazem najkrótszy moment w trakcie całego długiego weekendu, aby bezpiecznie i bez nerwów uzupełnić leki na receptę, kupić środki na oparzenia słoneczne czy zaopatrzyć się w plastry na otarcia.

Polecany artykuł:

Jak nie tracić czasu? Trzy sposoby na zlokalizowanie dyżuru

Jeżeli nagły problem zdrowotny zaskoczy Cię 1 lub 3 maja, nie trać czasu na jeżdżenie na oślep po pustych ulicach. Zamiast tego, wykorzystaj sprawdzone metody na szybkie zlokalizowanie pracującego farmaceuty.

  • Sprawdź stronę swojego starostwa lub urzędu miasta. Zgodnie z przepisami to samorządy dbają o wyznaczanie oficjalnych harmonogramów dyżurów. Aktualne rozkłady pracy zawsze znajdziesz na ich stronach w zakładkach typu „Dla mieszkańców” lub „Zdrowie”.
  • Przeczytaj informacje na drzwiach. Każda zamknięta apteka ogólnodostępna ma prawny obowiązek umieścić w widocznym miejscu na witrynie informację o dokładnym adresie i godzinach otwarcia najbliższej placówki pełniącej dyżur.
  • Zadzwoń na Telefoniczną Informację Pacjenta. Konsultanci bezpłatnej infolinii NFZ udzielą Ci wskazówek, gdzie w twoim regionie otrzymasz niezbędną pomoc farmaceutyczną w dni świąteczne.

Pamiętaj, że w przypadku leków ratujących życie lub preparatów wypisywanych na e-recepty na choroby przewlekłe, najlepszym rozwiązaniem jest zapobieganie. Przed rozpoczęciem relaksu zajrzyj do domowej apteczki i zrealizuj recepty jeszcze przed wyjazdem. Dzięki temu unikniesz frustracji i uratujesz swój długi weekend.

W galerii poniżej zobaczysz, jak wyglądała majówka w PRLu

Polecany artykuł:

Galeria zdjęć 21
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

APTEKI
MAJÓWKA
2 MAJA