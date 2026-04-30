Dziesięć najlepszych startupów z sektora AgriTech zakwalifikowało się do finału piątej edycji konkursu Huawei Startup Challenge.

Finaliści rozwijają przełomowe technologie dla rolnictwa, w tym autonomiczne roboty, systemy przetwarzania bioodpadów oraz narzędzia oparte na sztucznej inteligencji.

Kluczowym kryterium wyboru finalistów była wysoka dojrzałość technologiczna i realny potencjał do wdrożenia ich rozwiązań w sektorze rolniczym.

Finaliści powalczą o nagrody finansowe o łącznej wartości 300 tys. złotych, z czego 150 tys. zł trafi do zwycięzcy.

Selekcja TOP10 była zwieńczeniem etapu Semi Demo Day, podczas którego uczestnicy, w ramach postawionego przed nimi wyzwania, zaprezentowali swoje rozwiązania przed kapitułą. Do wielkiego finału dostały się startupy, które nie tylko odpowiadają na kluczowe problemy sektora rolno-spożywczego, ale też wyróżniają się wysoką dojrzałością technologiczną i realnym potencjałem wdrożeniowym.

Do półfinału tegorocznej edycji zakwalifikowało się 20 startupów rozwijających rozwiązania dla sektora rolno-spożywczego. Etap Semi Demo Day był dla nich momentem weryfikacji nie tylko samych koncepcji, ale przede wszystkim sposobu ich zastosowania w praktyce. W ramach wyzwania przygotowanego przez Huawei uczestnicy mieli wskazać konkretny, aktualny problem w rolnictwie oraz pokazać, w jaki sposób na niego odpowiadają. W swoich wystąpieniach omawiali wybrane wyzwanie, proponowane rozwiązanie oraz realną wartość, którą przyniesie użytkownikom.

10 finalistów

W gronie 10 finalistów Huawei Startup Challenge V #TechForAgrinnovation znaleźli się:

Agrobots, twórca autonomicznych maszyn do precyzyjnej pielęgnacji upraw, wykorzystujących AI do rozpoznawania roślin i eliminacji chwastów bez herbicytów.

Agro Contracts, który rozwija system do cyfryzacji i automatyzacji procesów w rolnictwie, wspierający efektywność produkcji i zarządzanie danymi.

Biostra, która przetwarza bioodpady w certyfikowane nawozy organiczne w kilka minut, bez użycia chemii i wysokich temperatur.

Deepflare, rozwijający rozwiązania AI wspierające projektowanie leków i szczepionek poprzez analizę reakcji układu odpornościowego.

FibriTech, tworzący biodegradowalne podłoża uprawowe stanowiące alternatywę dla torfu i wełny mineralnej w szklarniach.

Hermetia Systems, która buduje autonomiczne systemy przetwarzania odpadów organicznych w białko i nawozy z wykorzystaniem larw owadów.

Nirby, wykorzystujący dane satelitarne, drony i AI do precyzyjnego zarządzania nawożeniem.

PeptechLab, który opracowuje biotechnologię mogącą zastąpić antybiotyki i pestycydy w rolnictwie.

Projekt Gizmo, tworzący modułowe roboty do automatyzacji procesów w przedsiębiorstwach.

ScanSpectrum, rozwijający mobilne narzędzie do analizy stanu roślin oparte na spektroskopii i AI.

Finałowa dziesiątka to projekty, które na tym etapie najlepiej połączyły innowacyjność z dojrzałością biznesową. Choć znajdują się na różnych etapach rozwoju, wszystkie wyraźnie odpowiadają na konkretne potrzeby rynku i kierunek, w którym zmierza sektor rolno-spożywczy.

„Semi Demo Day był dla uczestników wymagającym, ale też bardzo ważnym i potrzebnym sprawdzianem. Kapituła postawiła przed startupami konkretne zadanie, które pozwalało ocenić nie tylko innowacyjność pomysłów, ale przede wszystkim ich praktyczne zastosowanie. Uczestnicy bardzo dobrze sobie z nim poradzili, pokazując rozwiązania odpowiadające na realne wyzwania stojące dziś przed sektorem rolno-spożywczym. Poziom tegorocznej finałowej dziesiątki i kompetencje zespołów stojących za innowacyjnymi pomysłami mają nie tylko ogromny potencjał, ale co najważniejsze pozwalają z optymizmem patrzeć w przyszłość na rozwój sektora AgriTech w Polsce” – mówi Ryszard Hordyński, dyrektor ds. strategii i komunikacji w Huawei Polska.

Projekty w centrum przyszłości rolnictwa

„Polska jest w pierwszej lidze producentów żywności w Europie, ale wciąż daleko jej do pierwszej ligi technologii rolniczych. Finałowa dziesiątka Huawei Startup Challenge V to dowód, że możemy grać w obu jednocześnie i że polskie startupy AgriTech osiągają już dojrzałość, która pozwala realnie zmieniać ten sektor. Dobre technologie rolnicze nie potrzebują oklasków, potrzebują wdrożeń, kontraktów i inwestorów. Huawei Startup Challenge robi coś ważnego: wyciąga najlepsze projekty z cienia i stawia je tam, gdzie powinny być – w centrum rozmowy o przyszłości polskiego rolnictwa” – mówi Adrian Migoń, CEO Youth Business Poland.

Atrakcyjne nagrody i partnerzy

Na zwycięzców Huawei Startup Challenge V czekają nagrody finansowe o łącznej wartości 300 tys. złotych: 150 tys. zł za pierwsze miejsce, 100 tys. zł za drugie i 50 tys. zł za trzecie.

Patronaty honorowe nad konkursem objęli m.in. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy, Marszałek Województwa Mazowieckiego, Województwo Małopolskie, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Polskie Towarzystwo Gospodarcze, Business Centre Club, Polska Izba Handlu, Pracodawcy RP, Federacja Przedsiębiorców Polskich, Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców i Pracodawców Przedsiębiorcy.pl, Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji, Polskie Stowarzyszenie Zrównoważonego Rolnictwa i Żywności, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

Do grona partnerów branżowych dołączyli także: Foodtech.ac, InnoTech4Life, Innovations Hub Foundation, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, Karmnik, Maspex, Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny oraz Tangent Line.

W promocję konkursu aktywnie włączyły się również media branżowe i ogólnopolskie, które objęły wydarzenie patronatem medialnym.