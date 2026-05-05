Majowa promocja Huawei potrwa do 24 maja 2026 roku, oferując zniżki na zegarki, słuchawki i tablety idealne na prezent z okazji Komunii czy Dnia Matki.

Popularne smartwatche z serii HUAWEI WATCH GT 6 dostępne są w cenie 899 zł, a tańsze modele WATCH GT 5 kosztują 699 zł.

Promocja obejmuje także flagowe słuchawki HUAWEI FreeBuds Pro 5 za 699 zł oraz tablet MatePad 11.5 (2025) z matowym ekranem za 1249 zł.

Urządzenia w obniżonych cenach znajdziesz w największych sieciach z elektroniką (m.in. Media Expert, RTV Euro AGD) oraz online na Allegro i huawei.pl.

Jakie smartwatche Huawei są w promocji? Przegląd modeli i cen

Największą część oferty stanowią inteligentne zegarki, które od lat cieszą się dużą popularnością. W promocji znalazły się modele z kilku różnych półek cenowych, dzięki czemu łatwiej dopasować coś do swojego budżetu. W ramach oferty nabywcy mają do wyboru aż 6 różnych wersji bestsellerowych smartwatchy Huawei z serii WATCH GT 6. To zegarki, które łączą klasyczny, elegancki wygląd z zaawansowanymi funkcjami sportowymi i monitorowaniem zdrowia.

Oto jak wyglądają ceny poszczególnych modeli:

HUAWEI WATCH GT 6 (koperta 46 mm) – trzy wersje kolorystyczne dostępne są w cenie 899 zł za każdą.

HUAWEI WATCH GT 6 (koperta 42 mm) – modele Classic i Purple kosztują 899 zł, a wersja Elegant 1099 zł.

Tańszą alternatywą są zegarki z serii HUAWEI WATCH GT 5. Tutaj również mamy do wyboru dwa rozmiary koperty i kilka wariantów kolorystycznych.

W cenie 699 zł kupimy modele z kopertą 41 mm (Classic, Brown, Active) oraz 46 mm (Blue, Classic, Active).

Wersja 41 mm Elegant kosztuje 899 zł.

W promocji znalazł się też model HUAWEI WATCH GT 5 Pro Active 46 mm za 899 zł.

Dla osób szukających czegoś lżejszego i bardziej sportowego przygotowano zniżkę na model HUAWEI WATCH FIT 4, który w czterech wersjach kolorystycznych kosztuje 499 zł. Z kolei najnowszą opaskę sportową, HUAWEI Band 11 Pro, można kupić za 249 zł.

Nie tylko zegarki. Tańsze słuchawki i tablety w ofercie

Promocja objęła także akcesoria audio. Flagowe słuchawki douszne HUAWEI FreeBuds Pro 5, które wyróżniają się wysoką jakością dźwięku, kosztują teraz 699 zł. W tej samej cenie dostępne są również słuchawki HUAWEI FreeClip 2 o charakterystycznej, otwartej konstrukcji, która sprawdza się podczas aktywności fizycznej. Dostępne są w pięciu kolorach, w tym nowym – wiśniowym.

Ofertę uzupełniają dwa tablety z matowymi ekranami, które ograniczają odbicia światła i przypominają w dotyku papier.

HUAWEI MatePad 11.5 (2025) z 8 GB RAM i 256 GB pamięci kosztuje 1249 zł.

HUAWEI MatePad Pro 13.2 w zestawie z rysikiem i klawiaturą to wydatek rzędu 3999 zł.

Gdzie i do kiedy można skorzystać z promocji? Lista sklepów i warunki

Majowa promocja Huawei dostępna jest w największych sieciach z elektroniką w Polsce. Urządzenia w obniżonych cenach można znaleźć w sklepach Media Expert, Media Markt, RTV Euro AGD, x-kom, Neonet i Komputronik. Oferta obowiązuje również w oficjalnej Strefie Marki na platformie Allegro oraz w sklepie internetowym producenta na huawei.pl. Warto pamiętać, że podane ceny są kwotami rekomendowanymi, a poszczególni sprzedawcy mogą oferować je w innych cenach. Akcja promocyjna trwa do 24 maja 2026 roku lub do wyczerpania zapasów, dlatego z decyzją o zakupie nie warto zwlekać do ostatniej chwili.

