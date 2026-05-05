Majowa promocja Huawei. Okazja na Dzień Matki i Komunię

Łukasz Trybulski
Marta Kowalska
2026-05-05 5:29

Jeśli planujesz zakup prezentu na Pierwszą Komunię lub Dzień Matki, warto rozważyć nową elektronikę. Huawei, technologiczny gigant, przygotował promocyjną ofertę na swoje popularne produkty. Promocja trwa do 24 maja 2026 roku lub do wyczerpania zapasów, obejmując zegarki, opaski sportowe, słuchawki i tablety.

Dwie dłonie na beżowym tle, na nadgarstku jednej damskiej dłoni zegarek Huawei Watch GT 6 w kolorze złotym z beżowym ekranem, na drugiej dłoni męski smartwatch Huawei Watch GT 6 Pro w kolorze srebrnym z niebieskim ekranem. Zegarki Huawei w promocji dostępne na Super Biznes.

  • Majowa promocja Huawei potrwa do 24 maja 2026 roku, oferując zniżki na zegarki, słuchawki i tablety idealne na prezent z okazji Komunii czy Dnia Matki.
  • Popularne smartwatche z serii HUAWEI WATCH GT 6 dostępne są w cenie 899 zł, a tańsze modele WATCH GT 5 kosztują 699 zł.
  • Promocja obejmuje także flagowe słuchawki HUAWEI FreeBuds Pro 5 za 699 zł oraz tablet MatePad 11.5 (2025) z matowym ekranem za 1249 zł.
  • Urządzenia w obniżonych cenach znajdziesz w największych sieciach z elektroniką (m.in. Media Expert, RTV Euro AGD) oraz online na Allegro i huawei.pl.

Jakie smartwatche Huawei są w promocji? Przegląd modeli i cen

Największą część oferty stanowią inteligentne zegarki, które od lat cieszą się dużą popularnością. W promocji znalazły się modele z kilku różnych półek cenowych, dzięki czemu łatwiej dopasować coś do swojego budżetu. W ramach oferty nabywcy mają do wyboru aż 6 różnych wersji bestsellerowych smartwatchy Huawei z serii WATCH GT 6. To zegarki, które łączą klasyczny, elegancki wygląd z zaawansowanymi funkcjami sportowymi i monitorowaniem zdrowia.

Oto jak wyglądają ceny poszczególnych modeli:

  • HUAWEI WATCH GT 6 (koperta 46 mm) – trzy wersje kolorystyczne dostępne są w cenie 899 zł za każdą.
  • HUAWEI WATCH GT 6 (koperta 42 mm) – modele Classic i Purple kosztują 899 zł, a wersja Elegant 1099 zł.

Tańszą alternatywą są zegarki z serii HUAWEI WATCH GT 5. Tutaj również mamy do wyboru dwa rozmiary koperty i kilka wariantów kolorystycznych.

  • W cenie 699 zł kupimy modele z kopertą 41 mm (Classic, Brown, Active) oraz 46 mm (Blue, Classic, Active).
  • Wersja 41 mm Elegant kosztuje 899 zł.
  • W promocji znalazł się też model HUAWEI WATCH GT 5 Pro Active 46 mm za 899 zł.

Dla osób szukających czegoś lżejszego i bardziej sportowego przygotowano zniżkę na model HUAWEI WATCH FIT 4, który w czterech wersjach kolorystycznych kosztuje 499 zł. Z kolei najnowszą opaskę sportową, HUAWEI Band 11 Pro, można kupić za 249 zł.

Nie tylko zegarki. Tańsze słuchawki i tablety w ofercie

Promocja objęła także akcesoria audio. Flagowe słuchawki douszne HUAWEI FreeBuds Pro 5, które wyróżniają się wysoką jakością dźwięku, kosztują teraz 699 zł. W tej samej cenie dostępne są również słuchawki HUAWEI FreeClip 2 o charakterystycznej, otwartej konstrukcji, która sprawdza się podczas aktywności fizycznej. Dostępne są w pięciu kolorach, w tym nowym – wiśniowym.

Ofertę uzupełniają dwa tablety z matowymi ekranami, które ograniczają odbicia światła i przypominają w dotyku papier.

  • HUAWEI MatePad 11.5 (2025) z 8 GB RAM i 256 GB pamięci kosztuje 1249 zł.
  • HUAWEI MatePad Pro 13.2 w zestawie z rysikiem i klawiaturą to wydatek rzędu 3999 zł.

Gdzie i do kiedy można skorzystać z promocji? Lista sklepów i warunki

Majowa promocja Huawei dostępna jest w największych sieciach z elektroniką w Polsce. Urządzenia w obniżonych cenach można znaleźć w sklepach Media Expert, Media Markt, RTV Euro AGD, x-kom, Neonet i Komputronik. Oferta obowiązuje również w oficjalnej Strefie Marki na platformie Allegro oraz w sklepie internetowym producenta na huawei.pl. Warto pamiętać, że podane ceny są kwotami rekomendowanymi, a poszczególni sprzedawcy mogą oferować je w innych cenach. Akcja promocyjna trwa do 24 maja 2026 roku lub do wyczerpania zapasów, dlatego z decyzją o zakupie nie warto zwlekać do ostatniej chwili.

