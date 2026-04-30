Zakaz handlu a Święto Pracy. Dlaczego osiedlowy sklep Cię uratuje?

1 maja to w Polsce Święto Pracy i dzień ustawowo wolny. Zgodnie z obowiązującymi przepisami działa wtedy ścisły zakaz handlu. Oznacza to, że giganci tacy jak Biedronka, Lidl czy Kaufland oraz wielkie galerie handlowe muszą bezwzględnie pozostać zamknięte. Taka sytuacja często wywołuje panikę wśród osób, które zapomniały o wcześniejszych zapasach, ale polskie prawo przewiduje pewne wyjątki, z których sprytnie korzystają mniejsze formaty sklepów.

Sklepy pod szyldem zielonego płaza to w przeważającej większości placówki franczyzowe. Prawo pozwala na ich legalne otwarcie w dni ustawowo wolne, pod jednym kluczowym warunkiem: za ladą musi stanąć sam właściciel (franczyzobiorca) lub członkowie jego najbliższej rodziny, którzy pomagają nieodpłatnie. Decyzja o tym, czy otworzyć tego dnia drzwi, należy wyłącznie do danego przedsiębiorcy, ale praktyka z ostatnich lat dobitnie pokazuje, że zdecydowana większość z nich decyduje się na przyjęcie klientów w majówkę.

Jakie są godziny otwarcia Żabki 1 maja 2026?

Skoro wiesz już, że masz ogromną szansę na awaryjne zakupy, musisz uważać na pułapkę czasową. Standardowy, codzienny harmonogram działania sklepów (zazwyczaj od 6:00 do 23:00) w dni świąteczne po prostu nie obowiązuje. Szukając informacji o godzinach otwarcia Żabki 1 maja możesz natrafić na wiele sprzecznych informacji. Wynika to z faktu, że czas pracy jest elastyczny i w całości zależy od tego, jak długo właściciel konkretnego punktu zdecyduje się samodzielnie obsługiwać kasę.

Z reguły franczyzobiorcy znacznie skracają godziny otwarcia. Jeśli zaplanujesz poranne zakupy tuż po przebudzeniu lub zechcesz uzupełnić zapasy napojów bardzo późno w nocy, możesz się srodze rozczarować. Najczęściej spotykane w święta ramy czasowe to:

od 10:00 do 18:00,

od 11:00 do 19:00,

nieco rzadziej od 9:00 do 20:00.

Z tego powodu awaryjne zakupy na majówkę najbezpieczniej planować na godziny wczesnopopołudniowe, kiedy szansa na otwarte drzwi sklepu za rogiem jest największa.

Jak upewnić się, czy Twoja Żabka na pewno jest otwarta?

Aby uniknąć przykrej niespodzianki i nie tracić cennego, wolnego czasu na spacery od jednego zamkniętego lokalu do drugiego, warto zweryfikować dostępność placówki bez wychodzenia z domu. Najwygodniejszym narzędziem do tego celu jest darmowa aplikacja mobilna Żappka. Wystarczy uruchomić interaktywną mapę i zlokalizować interesujący Cię punkt. Właściciele na bieżąco aktualizują w niej status swojego sklepu oraz podają precyzyjne godziny pracy w okresie świąt.

Jeżeli nie chcesz korzystać ze smartfona, doskonałym nawykiem jest uważne patrzenie na drzwi wejściowe podczas robienia drobnych sprawunków pod koniec kwietnia. Franczyzobiorcy z reguły wywieszają na witrynach wyraźne, drukowane informacje o dokładnych godzinach otwarcia w dniach od 1 do 3 maja. Taki prosty krok zapewni Ci spokój i zagwarantuje, że długi weekend przebiegnie dokładnie tak, jak to sobie zaplanowałeś.

