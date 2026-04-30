Święto a zakupy, czyli co mówią przepisy o 2 maja

Wielu Polaków jest przekonanych, że podczas całej majówki obowiązują ścisłe ograniczenia w handlu. To popularny błąd, który nierzadko kończy się niepotrzebnym stresem i gorączkowym robieniem gigantycznych zapasów pod koniec kwietnia. Choć 1 maja (Święto Pracy) i 3 maja (Święto Konstytucji 3 Maja) to dni ustawowo wolne od pracy, w które duże markety muszą pozostać zamknięte, 2 maja rządzi się zupełnie innymi prawami.

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej to ważne święto państwowe, ale ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta go nie obejmuje. Co więcej, w 2026 roku 2 maja wypada w sobotę. To świetna wiadomość dla wszystkich, którym na początku długiego weekendu nagle zabrakło węgla, kiełbasy czy świeżego pieczywa – dyskonty i supermarkety mogą działać na standardowych zasadach.

Lidl 2 maja godziny otwarcia – do której zrobisz zakupy?

Jeśli planujesz wizytę w popularnym niemieckim dyskoncie, możesz odetchnąć z ulgą. Zamknięte rolety nie pokrzyżują Ci planów. W większości placówek sieci Lidl 2 maja godziny otwarcia będą standardowe, dokładnie takie same, jak w każdą inną sobotę. Co to oznacza dla Twojego harmonogramu dnia?

Większość sklepów Lidl będzie czynna od wczesnych godzin porannych, czyli od 6:00 rano, aż do 22:00.

W wybranych, bardziej obleganych i strategicznych lokalizacjach zakupy zrobisz nawet do godziny 23:00 lub północy. Jest ich więcej, niż możesz się spodziewać, bo tak funkcjonują prawie wszystkie markety w większych miastach.

Aby mieć stuprocentową pewność, warto sprawdzić dokładny harmonogram lokalnego sklepu w oficjalnej aplikacji mobilnej sieci.

Pamiętaj jednak o jednym, niezwykle ważnym szczególe: to sobota "wciśnięta" pomiędzy dwa dni objęte zakazem handlu. Oblężenie sklepowych alejek i kas będzie gigantyczne. Klienci ruszą, by uzupełnić niedobory po 1 maja. Jeśli chcesz uniknąć stania w kilometrowych kolejkach i przepychania się wózkami, zrób zakupy tuż po otwarciu placówki lub w późnych godzinach wieczornych.

Ostatni dzwonek na uratowanie majówkowych zapasów

Dlaczego sobotnie zakupy 2 maja to nie tylko wygoda, ale wręcz konieczność? W 2026 roku tuż po tej sobocie następuje 3 maja, czyli podwójna kumulacja obostrzeń – niedziela (która nie jest niedzielą handlową) oraz ważne święto państwowe. Tego dnia wszystkie duże markety bezwzględnie pozostaną zamknięte, a otwarte mogą być jedynie małe osiedlowe sklepiki czy stacje benzynowe, gdzie asortyment jest ograniczony, a ceny zauważalnie wyższe.

Sobotnia wizyta w Lidlu to Twój absolutnie ostatni moment na kompleksowe uzupełnienie zapasów przed poniedziałkiem, 4 maja. Dobrą praktyką jest przygotowanie precyzyjnej listy potrzebnych produktów jeszcze w piątek wieczorem, aby sobota minęła na szybkiej wizycie w sklepie, a nie na nerwowym szukaniu musztardy. Dzięki temu zyskasz spokój i w pełni będziesz mógł cieszyć się majówkowym odpoczynkiem na świeżym powietrzu.

