Zakaz handlu w Święto Pracy – o tych miejscach musisz zapomnieć

Tegoroczny 1 maja wypada w piątek, co dla wielu Polaków oznacza idealny, przedłużony początek majówki. Jeśli jednak w przypływie entuzjazmu liczysz na to, że w drodze na działkę wstąpisz do dużego dyskontu na zaplanowane sprawunki, czeka Cię srogie rozczarowanie.

Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu w niedziele i święta, 1 maja (Święto Pracy) to dzień ustawowo wolny. Dla sektora handlowego oznacza to twardy zakaz sprzedaży. Z tego powodu wszystkie najpopularniejsze supermarkety i hipermarkety – takie jak Biedronka, Lidl, Auchan czy Kaufland – a także wielkopowierzchniowe galerie handlowe i markety budowlane, pozostaną szczelnie zamknięte. Nawet nie trać czasu na jazdę w ich kierunku, bo z pewnością pocałujesz klamkę. Najlepszym wyjściem jest dopięcie dużej listy zakupów jeszcze w czwartek, 30 kwietnia, albo odczekanie do soboty, 2 maja, kiedy to handel wróci do swoich standardowych, codziennych godzin otwarcia.

Wyjątki od reguły. J akie sklepy otwarte 1 maja uratują Twoją majówkę?

Ustawodawca doskonale zdawał sobie sprawę, że w życiu zdarzają się sytuacje awaryjne. Dzięki temu długa lista wyjątków w ustawie sprawia, że wcale nie jesteśmy całkowicie odcięci od możliwości kupienia najpotrzebniejszych rzeczy. Jeśli więc pilnie szukasz informacji, jakie sklepy otwarte 1 maja mogą Cię uratować, mamy dla ciebie garść dobrych wieści.

Przede wszystkim otwarte mogą być mniejsze placówki handlowe oraz te działające na zasadzie franczyzy. Złota zasada brzmi: sklep może być otwarty w święto, jeśli za ladą stanie osobiście jego właściciel (albo nieodpłatnie pomoże mu najbliższa rodzina). Dzięki temu bez większego trudu zrobisz zakupy w większości sklepów sieci Żabka, Carrefour Express, w lokalnych Groszkach, sklepach Odido czy u osiedlowych przedsiębiorców. Oprócz tego, całkowicie legalnie mogą obsłużyć cię m.in.:

Stacje paliw: to absolutne wybawienie podczas każdej majówki. Dostaniesz tam nie tylko benzynę, ale też hot dogi, napoje, lód, węgiel drzewny i podstawowe artykuły spożywcze.

Cukiernie, kawiarnie i piekarnie: jeśli nagle nabierzesz ochoty na świeże ciastko do popołudniowej kawy.

Kwiaciarnie: idealna opcja, gdy w drodze na spotkanie przypomnisz sobie o imieninach znajomej.

Apteki dyżurne: w razie nagłego bólu zęba czy brzucha, w każdej gminie znajdziesz punkt udzielający pomocy.

10

Sklepy osiedlowe w świąteczny piątek – na ten detal uważaj

Zanim z ulgą wybierzesz się po mleko lub lód do najbliższej Żabki, pamiętaj o jednym drobnym, ale niezwykle istotnym szczególe. To, że właściciel franczyzy ma prawo otworzyć swój biznes 1 maja, absolutnie nie oznacza, że obowiązują w nim standardowe, znane z dni powszednich godziny pracy.

W święta państwowe mniejsze placówki z reguły funkcjonują w trybie mocno skróconym – bardzo często od 10:00 do 18:00 lub od 11:00 do 19:00. Najsprytniejszym sposobem jest zwrócenie uwagi na kartki wywieszone na witrynach lokalnych sklepików jeszcze podczas czwartkowego powrotu z pracy. Jeśli jednak przegapisz tę informację, nieocenione okażą się oficjalne aplikacje mobilne poszczególnych sieci (które często pokazują status otwarcia placówki na żywo) lub lokalne, osiedlowe grupy na Facebooku, gdzie sąsiedzi chętnie dzielą się informacjami o tym, kto właśnie przyjmuje klientów.