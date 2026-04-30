W części polskich gmin obowiązuje podatek od psa, którego maksymalna stawka w 2026 roku wynosi 186,29 zł za jedno zwierzę.

Właściciele wielu psów mogą zapłacić nawet blisko 560 zł rocznie, a termin płatności najczęściej upływa 30 kwietnia.

Istnieje wiele zwolnień z opłaty, np. dla osób z niepełnosprawnościami, seniorów czy właścicieli psów asystujących.

Czy wiesz, czy w Twojej gminie obowiązuje ten podatek i czy kwalifikujesz się do zwolnienia? Sprawdź to, zanim będzie za późno!

Właściciele czworonogów w samorządach, które zdecydowały się na wprowadzenie podatku od psa, mogą zapłacić w tym roku nawet 186,29 zł za jedno zwierzę. To maksymalna stawka ustalana na poziomie krajowym, z której wiele gmin korzysta.

W 2026 roku maksymalna kwota podatku wzrosła o około 4,5 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem. W praktyce oznacza to wyraźnie wyższe rachunki dla właścicieli zwierząt, szczególnie tych, którzy mają więcej niż jednego psa. Zasada jest prosta – opłata naliczana jest za każde zwierzę. W efekcie właściciel trzech psów może zapłacić nawet blisko 560 zł rocznie. To koszt, który łatwo przeoczyć, a który potrafi zaskoczyć, gdy przychodzi termin płatności.

Termin mija z końcem kwietnia

Choć szczegóły ustalają samorządy, najczęściej termin zapłaty przypada na 30 kwietnia. To oznacza, że właściciele mają ostatni dzień na uregulowanie należności.

Jeśli ktoś nabył psa w trakcie roku, obowiązuje inna zasada – zazwyczaj ma około dwóch miesięcy od momentu wejścia w posiadanie zwierzęcia, by zapłacić podatek.

Warto pamiętać, że zaległości mogą mieć konsekwencje. W skrajnych przypadkach sprawą może zająć się nawet Urząd Skarbowy, jeśli opłata nie zostanie uregulowana.

Nie każdy musi płacić. Lista zwolnień jest długa

Dobra wiadomość jest taka, że przepisy przewidują szeroki katalog zwolnień. Nawet w gminach, gdzie podatek obowiązuje, część osób nie musi go opłacać.

Z obowiązku zwolnione są m.in. osoby:

z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,

posiadające psa asystującego,

powyżej 65. roku życia, prowadzące samodzielne gospodarstwo domowe,

pracujące w placówkach dyplomatycznych,

opłacające podatek rolny od większych gospodarstw.

W większości przypadków zwolnienie dotyczy jednego psa. Jeśli ktoś ma więcej zwierząt, za kolejne trzeba już zapłacić.

Warto podkreślić, że podatek od psa nie jest obowiązkowy w całej Polsce. To decyzja lokalnych władz, które mogą, ale nie muszą go wprowadzać. Oznacza to, że w jednej miejscowości właściciel psa zapłaci, a w innej – nie. Dlatego warto sprawdzić lokalne przepisy, by uniknąć nieporozumień.

Choć pojedyncza opłata może wydawać się niewielka, w skali roku – szczególnie przy większej liczbie zwierząt – robi się odczuwalna. W połączeniu z innymi kosztami życia to kolejny element obciążający domowy budżet. Jedno jest pewne: jeśli masz psa i mieszkasz w gminie, która pobiera tę opłatę, lepiej nie odkładać płatności na ostatnią chwilę.

