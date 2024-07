To już dziś

Klocki Lego warte 4 tys. zł. Wyszło na jaw z powodu pozostawionych w sklepie zabezpieczeń?

Zatrzymano ojca i syna, którzy są podejrzani o kradzież 11 opakowań klocków lego wartych prawie 4 tys. zł. Sprawa wyszła na jaw, gdy pracownicy sklepu znaleźli ukryte na regałach zabezpieczenia. Sprawdzili zapisy kamer monitoringu i zauważyli, że w ostatnich dniach doszło do pięciu kradzieży, a związek z nimi ma dwóch mężczyzn. Trzech pierwszych kradzieży dokonał starszy z mężczyzn.

Kradzież klocków Lego, zerwane zabezpieczenia

"Wchodził do sklepu, gdzie po krótkiej obserwacji wybierał konkretne klocki, zrywał z nich zabezpieczenia i za każdym razem wychodził, kradnąc dwa zestawy" – poinformowano. W kolejnych dwóch kradzieżach towarzyszył mu młodszy mężczyzna, który pomagał zabrać klocki ze sklepu. W wyniku pięciu kradzieży skradzionych zostało 11 zestawów klocków, a ich łączna wartość to prawie 4 tys. zł. Mężczyźni po kradzieży zastawiali klocki w lombardzie. Odzyskano 10 skradzionych opakowań. W piątek 41-latek i 21-latek usłyszeli zarzuty kradzieży. Przyznali się i wkrótce za popełnione czyny odpowiedzą przed sądem. Grozi im do 5 lat pozbawiania wolności.

Przestępstwo kradzieży – jaki przepis Kodeksu karnego?

Zgodnie z art. 278. Kodeksu karnego:

Kto zabiera w celu przywłaszczenia cudzą rzecz ruchomą, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5 (...) W wypadku mniejszej wagi, sprawca (...) podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku (...) Kto dopuszcza się kradzieży szczególnie zuchwałej, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.