Rok 2024 w Google

Rok w wyszukiwarce Google to doroczne zestawienie haseł najszybciej zyskujących na popularności, które w ciekawy sposób pokazuje, co interesowało internautów i internautki, co przykuło ich uwagę, co budziło emocje lub obawy w minionym roku. W 2024 roku hasła związane z wielkimi wydarzeniami, jak Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej 2024 i Igrzyska Olimpijskie w Paryżu, zdominowały wyszukiwania. W centrum uwagi polskich internautów znalazły się jednak nie tylko globalne zmagania, ale także indywidualne historie sukcesu. Julia Szeremeta, wicemistrzyni olimpijska w boksie stała się najbardziej wyszukiwaną postacią w kategorii ludzi sportu, wyprzedzając takie nazwiska jak Hubert Hurkacz i Lin Yu-Ting. W wyszukiwarkę wpisywano także różnorodne dyscypliny, takie jak gimnastyka artystyczna czy wspinaczka łączna, ale także takie aktywności jak skateboarding, surfing czy łączący sport z kulturą uliczną - breaking.

W mijającym roku polscy internauci szukali także informacji o krajowej i zagranicznej polityce. Na głównej liście znaleźć można hasła wybory w USA, wybory samorządowe i wybory do Parlamentu Europejskiego (odpowiednio na 2., 5. i 6. miejscu). Wśród haseł zyskujących na popularności znalazły się zarówno kwestie związane z bieżącymi wydarzeniami, jak i te bardziej praktyczne, dotyczące funkcjonowania instytucji publicznych i procesów wyborczych. Dużo uwagi przyciągnęły pytania: ile zarabia radny gminy?, co robi sejmik województwa, czy jak głosować w wyborach europejskich w Polsce. Zainteresowanie wzbudzali też politycy. W kategorii Ludzie wśród 10 najczęściej wyszukiwanych osób znaleźli się kandydaci na urząd prezydenta w USA: Donald Trump, Kamala Harris i Joe Biden.

Wyszukiwania na świecie

Podobnie jak w Polsce, w zestawieniach haseł zyskujących na popularności znaleźć można zarówno wydarzenia sportowe, jak i polityczne. Copa América i Mistrzostwa Europy UEFA zdominowały globalne trendy wyszukiwania. Na całym świecie wybory w USA były najpopularniejszym wyszukiwaniem wiadomości, a kandydaci na prezydenta, w tym Donald Trump i Kamala Harris znaleźli się wśród najpopularniejszych osób.

Kultura w wyszukiwarce

W kategorii Film rok zdominowały zarówno wyczekiwane kontynuacje, jak i nowe tytuły. Na czele zestawienia znalazła się adaptacja Akademii Pana Kleksa, która zachwyciła wizualnym rozmachem i świeżym spojrzeniem na klasyczną opowieść. Drugie miejsce przypadło duetowi Deadpool & Wolverine. Wysoko uplasowały się również Saltburn, Oppenheimer i Diuna 2. Miłośnicy kina grozy również mieli powód do radości dzięki trzeciej części Terrifiera, a Beetlejuice Beetlejuice przywołał nostalgię w zupełnie nowej formie. Warto wspomnieć także o kontynuacjach Gladiatora i W głowie się nie mieści, które znalazły się w ścisłej czołówce. Serialowe hity tego roku udowodniły, że różnorodność gatunkowa to klucz do sukcesu. Na szczycie znalazła się satyryczna komedia 1670. Mijający rok był także prawdziwą ucztą dla melomanów. Taylor Swift zawojowała Warszawę, dając aż trzy koncerty na PGE Narodowym. Internauci szukali też informacji o koncertach charyzmatycznej artystki młodego pokolenia, Billie Eilish, Eda Sheerana, a także polskich artystów - Dawida Podsiadły i Beaty Kozidrak.

Pytania internautów

Internauci, jak co roku, zadawali wyszukiwarce niezliczone pytania: ile…?, co to jest…?, co to znaczy…?, co robi…?, jak…?, czy…? i wiele innych. Wiele z nich bezpośrednio nawiązywało do bieżących wydarzeń. Zielony Ład wzbudzał zainteresowanie ze względu na nowe regulacje związane z ochroną środowiska i transformacją energetyczną. Centralny Port Komunikacyjny najprawdopodobniej przyciągnął uwagę poprzez swoją skalę, jednocześnie wywołując sporo dyskusji, między innymi o kosztach przedsięwzięcia. Natomiast hasło o zastrzeżeniu numeru PESEL wynikało z wprowadzenia nowych regulacji prawnych, które zaczęły obowiązywać od 1 czerwca br. Internauci pytali też o azbest - słowo, które znalazło się w finałowej dwudziestce konkursu Młodzieżowe Słowo Roku 2024. Zastanawiali się też, co to jest synkretyzm, lub co robi streaker podczas meczu.

Wśród wyszukiwanych w 2024 roku fraz znaleźć można pytania: ile kosztuje zestaw Bambi, wejście na Mount Everest, supersamochód Koenigsegg Jesko, jak jeść kiwano czy zucchiolo?