Ropa znów drożeje. Kluczowy ropociąg zamknięty po atakach

Ropa naftowa mocno drożeje, przekraczając 100 USD/baryłkę (Brent ponad 106 USD), co pogłębia globalny kryzys energetyczny.

Za wzrosty cen odpowiada czasowe zamknięcie strategicznego ropociągu Wschód-Zachód w Arabii Saudyjskiej po niedawnych atakach.

Eksperci ostrzegają, że przedłużające się wstrzymanie pracy ropociągu może ograniczyć wydobycie i wywindować ceny nawet do 120 USD za baryłkę.

Dodatkowo, przełożenie kluczowego spotkania państw Zatoki Perskiej w sprawie bezpieczeństwa żeglugi w cieśninie Ormuz potęguje niepewność na rynku.

Ataki na ropociąg w Arabii Saudyjskiej. Ceny ropy gwałtownie w górę

Notowania ropy naftowej na światowych giełdach notują dynamiczne wzrosty. Baryłka amerykańskiej ropy West Texas Intermediate (WTI) na giełdzie NYMEX w Nowym Jorku jest wyceniana na 102,45 USD, a europejska ropa Brent na giełdzie ICE kosztuje 106,97 USD. Wzrost cen ropy jest bezpośrednią reakcją rynków na informację o czasowym wstrzymaniu pracy strategicznego ropociągu Wschód-Zachód w Arabii Saudyjskiej. Decyzja, o której poinformowało saudyjskie Ministerstwo Energii, zapadła po atakach, do których doszło w rejonie Rijadu i Medyny. Przedstawiciel resortu przekazał, że "ropociąg zamknięto w ramach środków ostrożności". Rurociąg ten jest kluczową arterią, która przecina kraj ze wschodu na zachód, stanowiąc dla Rijadu alternatywę dla transportu przez niestabilną cieśninę Ormuz. W ostatnich miesiącach państwowy koncern Aramco przesyłał nim znacznie zwiększone wolumeny surowca.

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Kryzys energetyczny się pogłębia. Co dalej z cenami ropy?

Na razie władze Arabii Saudyjskiej nie podały informacji, kiedy działanie ropociągu Wschód-Zachód zostanie wznowione, co potęguje niepewność na rynku. "Wszystko sprowadza się do czasu trwania (przerwy)" – komentuje June Goh, starsza analityczka rynku ropy w Sparta Commodities SA. Eksperci wskazują, że jeśli przepływ zostanie szybko przywrócony, wpływ zamknięcia może być ograniczony dzięki wykorzystaniu zapasów z magazynów w Yanbu. Jednak dłuższa przerwa może mieć poważne konsekwencje. Jak stwierdził Suvro Sarkar, szef działu badań rynków energii w DBS Bank Ltd., magazyny w Yanbu "mogą obsługiwać eksport ropy przez 5 do 7 dni, inaczej mogą powstać ogromne zakłócenia". Analitycy ostrzegają, że przedłużające się zamknięcie może doprowadzić do testowania przez ceny ropy poziomu 120 dolarów za baryłkę. Sytuację dodatkowo komplikuje fakt odwołania zaplanowanego spotkania państw Zatoki Perskiej, które miało dotyczyć poprawy bezpieczeństwa żeglugi w cieśninie Ormuz.

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