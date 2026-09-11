Ropociąg zamknięto w ramach środków ostrożności – przekazał przedstawiciel saudyjskiego ministerstwa energii, którego słowa cytuje oficjalna agencja prasowa SPA.

W oficjalnym komunikacie potwierdzono również, że w wyniku czwartkowych zdarzeń w rejonie Rijadu i Medyny rannych zostało kilka osób. Na zdjęciach satelitarnych udostępnionych m.in. przez NASA widać było dym unoszący się w pobliżu trasy rurociągu, co od razu wzbudziło ogromny niepokój na rynkach.

Kto odpowiada za atak na ropociąg?

Oficjalnie nikt nie przyznał się do przeprowadzenia uderzeń. Wszyscy jednak patrzą w dwóch kierunkach: na Iran oraz na wspieranych przez Teheran rebeliantów Huti z Jemenu. Nie jest jasne, kto dokładnie odpowiada za ataki, ale według źródeł stacji CNN jedna z przepompowni została trafiona przez drony nadlatujące z kierunku Iranu. Na razie nie wiadomo, jak poważne są uszkodzenia i ile czasu zajmie ich naprawa, co tylko potęguje niepewność.

Podejrzenia wobec rebeliantów Huti nie są bezpodstawne. To właśnie oni 3 września 2026 roku rozpoczęli w Jemenie wielką ofensywę zbrojną, która pozwoliła im przejąć kontrolę nad całym jemeńskim wybrzeżem Morza Czerwonego. Zajęli nie tylko port Mokka, ale też strategiczne wyspy w pobliżu cieśniny Bab al-Mandab. To drugi, obok Ormuz, kluczowy szlak dla transportu ropy i gazu. Przejęcie nad nim kontroli przez wrogie Arabii Saudyjskiej siły to scenariusz, którego Rijad obawiał się od dawna.

Jak atak wpłynie na ceny ropy naftowej?

Zamknięcie ropociągu Wschód-Zachód to coś więcej niż lokalny problem. W ostatnich miesiącach jego znaczenie ogromnie wzrosło. Po tym, jak Iran praktycznie zablokował cieśninę Ormuz, państwowy gigant naftowy Aramco zaczął przesyłać tą trasą znacznie więcej ropy. Magistrala stała się dla Arabii Saudyjskiej kluczowym szlakiem eksportowym, gwarantującym stabilność dostaw do Europy i reszty świata.

Zamknięcie tej trasy, nawet tymczasowe, to sygnał alarmowy dla rynków i może bezpośrednio wpłynąć na globalne ceny ropy. Każde zakłócenie w dostawach od tak dużego producenta jak Arabia Saudyjska natychmiast wywołuje nerwowość wśród inwestorów. Jeśli naprawa potrwa długo lub pojawią się kolejne ataki, presja na wzrost cen baryłki ropy będzie ogromna. Na razie świat czeka na dalsze informacje z Rijadu, ale jedno jest pewne – sytuacja na Bliskim Wschodzie znów stała się skrajnie napięta.

9 ZŁ ZA LITR BENZYNY! PROF. DUDEK: TRUMP CHCE DROGIEJ ROPY?