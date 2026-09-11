Skala problemu: Konkretne liczby i skutki dla pasażerów.

Dlaczego pociągi miały opóźnienia? Przyczyny protestu maszynistów.

Co dalej z opóźnieniami? Stanowisko PKP PLK i perspektywy na najbliższe godziny.

Skala problemu: Konkretne liczby i skutki dla pasażerów

Piątkowy powrót do domu dla tysięcy Polaków zamienił się w wielogodzinne oczekiwanie. To, co miało być rutynową podróżą, stało się testem cierpliwości z powodu ogromnego chaosu na torach. Skala problemu jest naprawdę duża i dotknęła pasażerów w całym kraju.

Liczby, które podało biuro prasowe PKP Polskich Linii Kolejowych, mówią same za siebie. Do godziny 18:00 w trasę wyruszyło 5,2 tysiąca pociągów. Niestety, aż 1,1 tysiąca z nich, czyli mniej więcej co piąty skład, było opóźnionych. Według danych PKP Polskich Linii Kolejowych, łączne opóźnienia pociągów do godziny 18:00 sięgnęły aż 31 tysięcy minut. Żeby to sobie lepiej wyobrazić – to ponad 516 godzin, czyli prawie 22 dni ciągłego opóźnienia skumulowanego w ciągu zaledwie jednego dnia.

Przemysław Zieliński z biura prasowego PKP PLK w rozmowie z Polską Agencją Prasową tłumaczy, że opóźnienia działają jak efekt domina. Wystarczy, że jeden pociąg wypadnie z rozkładu, a od razu wpływa to na kursowanie kolejnych.

Sytuację na kolei można porównać do kostek domina - przewrócenie jednej wywołuje cały ciąg zdarzeń. Spóźnienie jednego pociągu pociąga za sobą spóźnienia kolejnych. Do godziny 18 spośród 5,2 tys. pociągów, które wyruszyły w trasę, spóźnionych było 1,1 tys. A ich łączne opóźnienie sięgnęło 31 tys., minut - powiedział Przemysław Zieliński.

Dla pasażerów oznaczało to jedno: niepewność i frustrację. Zdezorganizowane plany, nerwowe spoglądanie na tablice odjazdów i długie godziny spędzone na dworcach – tak wyglądała rzeczywistość wielu podróżnych w ten piątek.

Dlaczego maszyniści protestowali?

Całe to zamieszanie nie wzięło się znikąd. Przyczyną paraliżu na torach był protest maszynistów, którzy od północy z czwartku na piątek prowadzili akcję protestacyjną. Trwała ona do południa w piątek i polegała na bardzo specyficznym działaniu: maszyniści, dojeżdżając do przejazdów kolejowo-drogowych, celowo zwalniali do prędkości 20 km/h, określanej jako "bezpieczna".

To nie była złośliwość, a forma zwrócenia uwagi na bardzo poważny problem – bezpieczeństwo. Maszyniści chcieli w ten sposób pokazać, jak realne jest zagrożenie na styku torów i dróg. Iskrą, która zapaliła lont, była seria tragicznych wypadków.

Kluczowym powodem, dla którego zorganizowano protest maszynistów, była chęć zwrócenia uwagi na kwestię bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych po serii ostatnich wypadków. Najgłośniejszy z nich wydarzył się zaledwie dwa dni wcześniej w Sokolnikach Suchych w województwie mazowieckim. W wyniku zderzenia pociągu z ciężarówką zginęła tam pasażerka, a kilka innych osób, w tym maszynista, zostało rannych. To właśnie takie zdarzenia sprawiły, że środowisko kolejowe powiedziało "dość" i postanowiło wstrząsnąć opinią publiczną, nawet kosztem chwilowych utrudnień dla pasażerów. Ich celem było pokazanie, że bez realnych działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa, podobne tragedie będą się powtarzać.

Kiedy pociągi wrócą do normalnego rozkładu jazdy?

Choć sam protest maszynistów zakończył się w piątek w południe, jego skutki będą odczuwalne jeszcze przez wiele godzin. Pasażerowie muszą uzbroić się w cierpliwość, bo przywrócenie płynności na tak ogromnej sieci połączeń to skomplikowany proces.

Przedstawiciele PKP Polskich Linii Kolejowych zapewniają, że sytuacja jest pod kontrolą i powoli wraca do normy. Jednak na konkretne deklaracje jest jeszcze za wcześnie. Jak przekazał Przemysław Zieliński z biura prasowego PKP PLK, nie da się w tym momencie precyzyjnie określić, kiedy ostatni opóźniony pociąg wróci na swój planowy tor. Rozkład jazdy to system naczyń połączonych – opóźnienie jednego składu na jednym końcu Polski może wpłynąć na kurs pociągu oddalonego o setki kilometrów. Potrzeba czasu, by cała ta misterna układanka wróciła na swoje miejsce.

Mimo że protest maszynistów dobiegł końca, pasażerowie muszą liczyć się z tym, że utrudnienia i opóźnienia pociągów mogą występować jeszcze przez wiele godzin. Kolejarze pracują nad rozładowaniem zatorów i przywróceniem punktualności, ale pełna stabilizacja rozkładu jazdy może zająć co najmniej resztę dnia. Dlatego przed wyruszeniem w podróż warto na bieżąco sprawdzać komunikaty na dworcach oraz na stronach internetowych przewoźników.

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