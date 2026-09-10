Jak duże będą opóźnienia pociągów przez protest maszynistów?

Piątek na polskiej kolei zapowiada się niezwykle trudno. Prezydent Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych Leszek Miętek ogłosił, że w całym kraju odbędzie się akcja protestacyjna. W jej ramach maszyniści, dojeżdżając do przejazdów kolejowo-drogowych, mają zwalniać do prędkości 20 km/h. W praktyce oznacza to, że pasażerów czekają potężne utrudnienia i lawina opóźnień.

Skutki protestu maszynistów mogą być odczuwalne na kluczowych trasach, na przykład między Warszawą a Krakowem, gdzie po zjeździe z Centralnej Magistrali Kolejowej pociągi mijają sporo przejazdów. Jak duży będzie chaos? Tego na razie nikt nie jest w stanie precyzyjnie oszacować. Wszystko zależy od tego, ilu z 14 tysięcy pracujących w Polsce maszynistów przyłączy się do akcji. Leszek Miętek apeluje do wszystkich, nie tylko do członków związku, i zapewnia o „pełnym poparciu” dla tych działań w środowisku.

Sytuację próbuje ratować minister infrastruktury Dariusz Klimczak, który podjął rozmowy z szefem związku, by nakłonić go do odwołania protestu. W PKP Intercity powołano już sztab kryzysowy. Przewoźnik zapewnia, że priorytetem będzie informowanie pasażerów i ograniczanie utrudnień.

Wypadek w Sokolnikach Suchych. Co było przyczyną protestu?

Bezpośrednią iskrą zapalną, która doprowadziła do zapowiedzi protestu, był tragiczny wypadek na przejeździe kolejowym w Sokolnikach Suchych. W środę, około godziny 11:30, kierowca ciężarówki zignorował czerwone światło i wjechał prosto pod nadjeżdżający pociąg PKP Intercity relacji Lublin – Szczecin.

Siła uderzenia była ogromna. Lokomotywa i dwa wagony wypadły z torów. W pociągu było co najmniej 114 osób. Niestety, jedna z pasażerek zginęła na miejscu. Wstępne ustalenia śledczych nie pozostawiają wątpliwości – winę ponosi kierowca ciężarówki, który złamał przepisy.

To właśnie takie sytuacje, które narażają życie pasażerów i załogi pociągu, skłoniły maszynistów do radykalnej reakcji. Jak podkreśla prezydent Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych Leszek Miętek, celem akcji jest zwrócenie uwagi na problem bezpieczeństwa na przejazdach. To tragiczne zdarzenie jest bezpośrednim powodem, dla którego podróżnych czekają teraz gigantyczne opóźnienia pociągów w całej Polsce.

Rząd zaostrza kary. Co grozi za wjazd na przejazd na czerwonym świetle?

Tragedia w Sokolnikach Suchych i groźba paraliżu na kolei wywołały natychmiastową reakcję rządu. Premier Donald Tusk ocenił, że katastrofa pokazuje, jak pilne jest radykalne zaostrzenie przepisów dla kierowców, którzy łamią prawo na przejazdach kolejowych. Konkrety przedstawił już minister infrastruktury Dariusz Klimczak.

Rząd Donalda Tuska chce, by każdy kierowca, który zignoruje czerwone światło i wjedzie na tory, automatycznie tracił prawo jazdy na trzy miesiące. To jednak nie wszystko. Nowe przepisy mają też wprowadzić znacznie surowsze konsekwencje w sytuacjach, które prowadzą do katastrofy.

Minister infrastruktury Dariusz Klimczak zapowiedział, że za zachowania prowadzące do utraty życia sąd będzie zobligowany do orzeczenia kary więzienia i odebrania uprawnień na dłuższy czas. Projekt zmian w prawie ma być gotowy już na najbliższe posiedzenie Rady Ministrów. To jasny sygnał, że rząd traktuje problem śmiertelnie poważnie, choć te zmiany to rozwiązanie na przyszłość. Na razie podróżni muszą zmierzyć się z natychmiastowym problemem, jakim jest protest maszynistów 2026 i jego skutki.

Więcej radarów na przejazdach? Ekspert ma inne rozwiązanie

Podczas gdy rząd skupia się na zaostrzeniu kar, eksperci wskazują, że problem leży też w systemie. Prezes Zespołu Doradców Gospodarczych TOR Adrian Furgalski uważa, że kluczem do poprawy bezpieczeństwa nie są wyłącznie wyższe mandaty, ale skuteczniejsza i automatyczna kontrola kierowców.

Jego zdaniem, zaostrzenie kar to jedno, ale najpierw trzeba skutecznie łapać tych, którzy łamią przepisy. Tymczasem system jest niewydolny. Jak zauważa Adrian Furgalski, w całej Polsce działa zaledwie 10 radarów, które automatycznie wykrywają łamanie przepisów na przejazdach kolejowo-drogowych. Jego zdaniem to dramatycznie mało. Ekspert zwraca uwagę na jeszcze jeden problem – nawet te nieliczne urządzenia nie działają, jak powinny.

Rok w rok ponad połowa mandatów się przedawnia, bo nie ma komu tego systemu obsłużyć – stwierdził Adrian Furgalski.

Furgalski proponuje proste rozwiązanie. Skoro na przejazdach jest już zainstalowanych ponad 2,8 tys. kamer monitoringu, można by je wykorzystać do automatycznego rejestrowania wykroczeń. To rozwiązałoby problem braku urządzeń i pozwoliło na masowe karanie nieodpowiedzialnych kierowców, co mogłoby zapobiec w przyszłości tragediom takim jak ta w Sokolnikach.

Piątkowy protest maszynistów 2026 i związane z nim opóźnienia pociągów są więc bolesnym sygnałem dla wszystkich. Pokazują, że problem bezpieczeństwa na torach ma wiele wymiarów – od brawury kierowców, przez reakcję rządu, aż po systemowe luki, które od lat czekają na naprawę.

Wjechał autem pod pociąg