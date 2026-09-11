Pół miliona Polaków to emerytalni milionerzy

Myśląc o emeryturze z ZUS, rzadko kiedy przychodzą nam do głowy wielkie pieniądze. Okazuje się jednak, że spora grupa Polaków przez lata pracy zdołała zgromadzić na swoich kontach naprawdę pokaźne sumy. Psychologiczną barierą, która robi wrażenie, jest milion złotych. I choć może się to wydawać nieosiągalne, to wcale nie jest to aż tak rzadkie zjawisko.

Z najnowszych danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wynika, że około pół miliona osób w Polsce ma na swoim koncie i subkoncie emerytalnym zgromadzony kapitał przekraczający milion złotych. Business Insider Polska wskazuje, że to oficjalna informacja, którą ZUS podzielił się pod koniec czerwca 2026 roku. Liczba ta pokazuje, że systematyczne odkładanie składek z dobrze płatnej pracy przez wiele lat może przynieść wymierne efekty.

Co jednak w praktyce oznacza taki milion na koncie? Czy gwarantuje luksusowe życie na emeryturze? Tutaj warto zejść na ziemię. Zgodnie z wyliczeniami, milion złotych kapitału dla kobiety przechodzącej na emeryturę w wieku 60 lat przełoży się na świadczenie w wysokości około 3720 zł miesięcznie. W przypadku mężczyzny, który kończy pracę w wieku 65 lat, emerytura z ZUS wyniesie mniej więcej 4490 zł. To solidne kwoty, ale daleko im do bajońskich sum, jakie mogłyby sugerować miano "milionera".

Ile średnio Polacy mają na kontach emerytalnych w ZUS?

Liczby dotyczące emerytalnych milionerów mogą robić wrażenie, ale jak wygląda sytuacja przeciętnego Kowalskiego? Tutaj kwoty są znacznie bardziej przyziemne. Trzeba pamiętać, że w statystykach uwzględniane są wszystkie osoby objęte systemem – również te, które dopiero zaczęły pracę i ich oszczędności są na razie symboliczne.

Według danych ZUS na koniec 2025 roku, średni stan konta ZUS (mowa o I filarze) ubezpieczonego wynosił 137 788,41 zł. Do tego dochodzą jeszcze środki zgromadzone na subkoncie, gdzie przeciętna kwota to 42 901,47 zł. Łącznie daje to średnio około 180 tys. zł kapitału emerytalnego na osobę.

Patrząc na cały system, mówimy o gigantycznych pieniądzach. Na głównych kontach emerytalnych Polaków zewidencjonowano ponad 4 biliony złotych. Na subkontach leży kolejny bilion. To pokazuje skalę systemu, z którego w przyszłości będą wypłacane nasze świadczenia. Mimo to, średnia kwota niecałych 140 tys. zł na głównym koncie to niewiele, jeśli ma wystarczyć na 20 lat życia na emeryturze. Daje to zaledwie kilkaset złotych miesięcznego świadczenia.

Rekordzista ma na koncie 3,7 mln zł. Jaka emerytura mu przysługuje?

Poza statystykami i średnimi kwotami, które dają ogólny obraz systemu, zawsze najciekawsze są indywidualne, rekordowe przypadki. ZUS ujawnił, kto jest osobą z najwyższym zgromadzonym kapitałem emerytalnym w Polsce. To 77-letni mężczyzna (rocznik 1949) z województwa śląskiego, który, co ciekawe, wciąż nie zdecydował się na przejście na emeryturę i nadal jest aktywny zawodowo.

Na koniec 2025 roku na jego koncie i subkoncie w ZUS znajdowała się zawrotna kwota 3,7 miliona złotych. To absolutny rekord. Co by się stało, gdyby postanowił wreszcie odpocząć i złożyć wniosek o świadczenie? Tutaj w grę wchodzą tablice dalszego trwania życia, które ZUS używa do obliczeń. Dla 77-latka przewidywana długość życia to 127 miesięcy.

Gdyby ten mężczyzna przeszedł na świadczenie, jego miesięczna emerytura z ZUS wyniosłaby ponad 29 tys. złotych. To kwota, która pokazuje, jak duży wpływ na wysokość emerytury ma nie tylko wysokość zarobków i odprowadzanych składek, ale również jak najpóźniejsze zakończenie aktywności zawodowej. Każdy dodatkowy rok pracy nie tylko zwiększa zgromadzony kapitał, ale też skraca przewidywaną długość pobierania świadczenia, co wprost przekłada się na jego miesięczną wysokość.

Jak sprawdzić stan konta ZUS i prognozę emerytury?

ZUS co roku, pod koniec czerwca, udostępnia każdemu ubezpieczonemu aktualne informacje o zgromadzonych środkach. W 2026 roku ta coroczna akcja właśnie dobiegła końca, co oznacza, że ponad 12 milionów Polaków może teraz w prosty sposób sprawdzić, jak wygląda ich emerytalna przyszłość. Nie wymaga to wizyty w urzędzie ani stania w kolejkach – wystarczy kilka kliknięć na komputerze lub w telefonie.

Wszystkie dane są dostępne online. Każdy ubezpieczony może już sprawdzić na swoim profilu, jaki kapitał zgromadził, a informacje o stanie konta ZUS są prezentowane w aplikacji mobilnej mZUS oraz na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS). Jeśli jeszcze nie masz tam konta, możesz je łatwo założyć przez internet, na przykład za pomocą profilu zaufanego lub bankowości elektronicznej.

Aby sprawdzić swoje dane, wystarczy wykonać kilka prostych kroków:

Zaloguj się na swoje konto na platformie PUE ZUS. W głównym panelu wybierz zakładkę "Ubezpieczony". W menu po lewej stronie znajdź i kliknij opcję "Informacje o stanie konta". Wybierz interesujący Cię rok i naciśnij przycisk "Szczegóły", aby zobaczyć pełen raport.

W raporcie znajdziesz nie tylko dokładną kwotę zgromadzonego kapitału, ale także prognozę swojej przyszłej emerytury. ZUS przygotowuje taką symulację dla wszystkich osób, które na dzień 31 grudnia 2025 roku miały ukończone 35 lat. Pamiętaj, że to tylko prognoza, która będzie się zmieniać w zależności od Twoich przyszłych zarobków i decyzji zawodowych. Warto jednak na nią zerknąć, by mieć świadomość, na co można liczyć w przyszłości.

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