Ropa coraz droższa. 100 dolarów za baryłkę jest blisko

Na światowych rynkach zrobiło się naprawdę nerwowo. Cena ropy rośnie w szybkim tempie, a inwestorzy coraz uważniej obserwują sytuację na Bliskim Wschodzie.

Baryłka amerykańskiej ropy WTI w dostawach na październik kosztuje 93,95 dol. To wzrost o 0,99 proc.

Jeszcze mocniej drożeje benchmarkowa ropa Brent. Jej cena wynosi już 99 dol. za baryłkę, co oznacza wzrost o 1,10 proc. Do symbolicznej granicy 100 dolarów brakuje więc naprawdę niewiele.

Wszystko przez konflikt USA z Iranem

Impulsem do kolejnych wzrostów stały się wydarzenia w Zatoce Perskiej. Armia USA poinformowała o zniszczeniu pięciu irańskich tankowców. Był to odwet za wcześniejsze ataki irańskiego Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej na amerykański okręt wojenny.

Waszyngton nie zamierza się cofać. Sekretarz stanu USA Marco Rubio ostrzegł, że Amerykanie będą atakować irańskie tankowce za każdym razem, gdy irańskie wojsko uderzy w amerykańskie okręty.

Teheran odpowiada równie ostrymi groźbami. Szef sztabu irańskich sił zbrojnych gen. Ali Abdollahi zapowiedział, że każdy atak na irańskie tankowce będzie oznaczał uderzenie na amerykańskie bazy w regionie.

Iran uderza w amerykańską bazę

W nocy z wtorku na środę IRGC poinformował o ataku na amerykańskie siły stacjonujące w bazie Al-Azrak w Jordanii.

Według strony irańskiej celem miały być m.in. miejsca stacjonowania samolotów F-35, F-16 i F-15 oraz schrony dla maszyn bojowych.

To nie koniec gróźb. Irański Korpus Strażników Rewolucji zapowiedział również odwetowe ataki na tankowce znajdujące się w pobliżu Kuwejtu i Bahrajnu. Ich załogi miały zostać wezwane do natychmiastowego opuszczenia statków.

Teheran twierdzi, że państwa te są zaangażowane w działania przeciwko Iranowi, ponieważ goszczą amerykańskie wojska.

Cieśnina Ormuz kluczowa dla świata

Największe obawy dotyczą jednak cieśniny Ormuz. To jeden z najważniejszych punktów na energetycznej mapie świata. W normalnych warunkach przepływa przez nią około jedna piąta światowego eksportu ropy i gazu.

Tymczasem od początku wojny ruch w cieśninie jest niemal sparaliżowany. Iran wymaga obecnie zgody na przepłynięcie przez ten strategiczny szlak. Sprzeciwiają się temu Stany Zjednoczone i część państw regionu.

Każde kolejne zakłócenie transportu może oznaczać problemy z dostawami surowca, a to niemal natychmiast odbija się na jego cenie.

Ropa podrożała już o ponad 60 proc.

Skala problemu robi wrażenie. Cena ropy Brent wzrosła od początku roku o ponad 60 proc. i jest już o krok od trzycyfrowych notowań.

– Globalne zapasy ropy i jej rezerwy pogarszają się, a USA i Iran kontynuują kontrataki i ostrzeżenia – komentuje Darrell Fletcher, dyrektor zarządzający ds. rynków towarowych w Bannockburn Capital Markets.

Jeszcze mocniej drożeją produkty naftowe, szczególnie diesel. Konflikt rozlał się bowiem także na Morze Czerwone, a na światowy rynek energii wpływa również trwająca wojna Rosji z Ukrainą.

Diesel najdroższy od lat

W Stanach Zjednoczonych ceny oleju napędowego osiągnęły najwyższy poziom od połowy 2022 roku.

To szczególnie niebezpieczne dla gospodarki. Diesel jest bowiem potrzebny nie tylko kierowcom ciężarówek. To paliwo wykorzystywane w transporcie, rolnictwie, energetyce i ogrzewaniu.

Droższy olej napędowy oznacza więc wyższe koszty przewozu towarów, produkcji żywności czy funkcjonowania przedsiębiorstw. A wyższe koszty firm prędzej czy później mogą przełożyć się na ceny w sklepach.

Trump ma twardy orzech do zgryzienia

Rosnące ceny paliw są również problemem politycznym dla prezydenta USA Donalda Trumpa. Amerykanie coraz mocniej odczuwają wysokie koszty życia, a przed listopadowymi wyborami uzupełniającymi każdy wzrost cen może mieć znaczenie.

W ubiegłym tygodniu Trump naciskał na amerykańskie rafinerie, aby zwiększyły produkcję benzyny i oleju napędowego.

Na razie jednak sytuacja na światowych rynkach pozostaje napięta. Jeśli konflikt na Bliskim Wschodzie będzie się dalej zaostrzał, bariera 100 dolarów za baryłkę może zostać przekroczona bardzo szybko. A wtedy rachunki za paliwo mogą zaboleć jeszcze bardziej.

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