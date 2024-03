Rosja zalewa Polskę swoim drewnem. Wykorzystują do tego inne kraje

Drewno z Rosji? Laboratorium zweryfikuje kraj pochodzenia

- KAS nawiązała współpracę z akredytowanym laboratorium, które jest w stanie przeprowadzić badania zarówno samego drewna jak i produktów wykonanych z drewna i wskazać kraj (rejon geograficzny) pozyskania drewna, również użytego do produkcji wyrobów przetworzonych, które są objęte zakazem przywozu na równi z surowym drewnem. Drewno i wyroby z drewna przywożone z państw innych niż Rosja, w przypadku podejrzenia, że rzeczywistym państwem pochodzenia (pozyskania ) surowca jest Rosja lub Białoruś będą kierowane do badań laboratoryjnych, które wykażą, czy jest to towar objęty sankcjami – to fragment odpowiedzi na interpelację poselską z sierpnia 2023 r. Manipulacja krajem pochodzenia drewna ma już charakter systemowy.

Możliwe, że wkrótce sankcje zostaną domknięte na poziomie unijnym poprzez objęcie nimi krajów takich jak Turcja i Kazachstan. Mogłyby zostać ustanowione dodatkowe opłaty, żeby import drewna z tych państw przestał być opłacalny.

Zakaz importu rosyjskiego drewna do UE obowiązuje od lipca 2022 r. Po ustanowieniu zakazu, unijni producenci wielokrotnie podkreślali kwestię obchodzenia prawa.

KAS monitoruje importowane drewno na bieżąco

Kwestia dotycząca omijania sankcji na import z Rosji i Białorusi drewna i wyrobów z drewna jest na bieżąco monitorowana. W przypadku podwyższonego ryzyka wystąpienia nieprawidłowości, w tym w przypadku zwiększenia importu z krajów takich jak Kazachstan, wskazującego na możliwość obchodzenia sankcji, poleca się przeprowadzenie dodatkowej analizy i w zależności od jej wyniku podjęcie kontroli celnej w siedzibie przedsiębiorcy mającej na celu ustalenie rzeczywistego kraju pochodzenia importowanego drewna lub wyrobów z drewna.