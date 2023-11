Rosyjskie drewno w Polsce. "Sytuacja zaczyna się robić dramatyczna"

Panika w sklepach. Na półkach brakuje towarów! Co się dzieje?

Na polskim rynku skokowo przybywa taniego drzewa. Eksport wzrósł o 100 proc.

Jak czytamy na portalu "według unijnych danych niemal jedna trzecia drewna znajdującego się na europejskim rynku pochodzi z nielegalnych wycinek. Wartość tego handlu, który obejmuje także przestępczość zorganizowaną, może wynosić nawet 15 mld euro rocznie".

Tymczasem w pierwszym kwartale 2023 roku do Polski trafiło 23 tys. metrów sześciennych sklejki. Dla porównania w całym 2022 roku całość produkcji sklejki w Kazachstanie nie przekraczała 20 tys. metrów sześciennych rocznie.

Z danych wynika, że tylko w drugim kwartale tego roku eksport brzozowej sklejki z Kazachstanu do Polski wzrósł o prawie 100 proc. – wynika z danych GUS. Eksport do Polski w tym okresie to już blisko 80 proc. ogółu całej produkcji sklejki z Kazachstanu.

Jednocześnie przedstawiciele branży drzewnej alarmują, że taniej sklejki na rynku z miesiąca na miesiąc jest coraz więcej i niestety są firmy, które ją kupują – przekonywali przedstawiciele sektora drzewnego.

KE ogłosiła rozpoczęcie postępowania antydumpingowego przeciwko firmom sprowadzającym nielegalną sklejkę z Rosji.

