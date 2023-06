Rosjanie chcą końca wojny? Gościem programu Paweł Mateńczuk, ps. Naval były żołnierz GROM

Pieniądze to nie wszystko

Pieniądze to nie wszystko. Gościem Paweł Mateńczuk, ps. Naval były żołnierz GROM

Paweł Mateńczuk w trakcie rozmowy z Hubertem Biskupskim skomentował sytuację w Rosji, w której mieszkańcy witali z radością żołnierzy z grupy Wagnera. Zdaniem byłego żołnierza GROM, Rosjanie cieszyli się, bo sądzili, że to koniec wojny na Ukrainie.

- Rosyjskie ulice zaczynają być zalewane inwalidami wojennymi. Jak się widzi swojego sąsiada bez ręki, bez nogi, to nie jest nic miłego [...] jak mamy poważnie rannych, to zaczyna społeczeństwo inaczej patrzeć. Wierzyłbym, ze oni się cieszyli, że Wagner wyszedł z Ukrainy i ta wojna się kończy, bo każda matka i ojciec jeśli mają syna, to ten syn może w każdej chwili może zostać powołany. Albo masz swoje dzieci, 40 lat i nagle musisz zostawić swój dom, pójść na front i widzisz jak po sąsiedzku cmentarz się zapełnia. Myślę, że patrzenie na swoją rodzinę wygrywa z wielką Rosją. Może się mylę - mówił Naval.

Jak jednak dodał, jest w na wschodzie nowe pokolenie, które "chce zrobić coś wielkiego dla Rosji" i może mieć duży entuzjazm wobec działań wojennych. Stwierdził również, że "Putin zrobi wszystko, żeby się ocalić", a sama Rosja jest nieobliczalna. Dlatego jego zdaniem nie można niczego wykluczyć, w tym ataku na elektrownię jądrową na Zaporożu.