Ceny mieszkań rosną. Czy to efekt programu Bezpieczny Kredyt 2 proc.? Czy ceny mieszkań spadną?

Ceny mieszkań idą w górę

Na wzrost cen wpływa przede wszystkim duży popyt. Aby zaspokoić potrzeby, musielibyśmy zbudować jeszcze od 1,5 do 2 mln mieszkań – pisze money.pl. Wiele osób zastanawia , czy spieszyć się z wyborem mieszkania i wnioskiem o kredyty. Czy może warto wstrzymać się z zakupem i negocjować cenę? — "Nie należy przesadnie przejmować się wysokimi cenami w ofertach, warto próbować je zbić. Pamiętajmy, że nie jesteśmy w sytuacji, w której byliśmy przed podwyżkami stóp procentowych. Wtedy nie było szans negocjowania ceny, bo był boom na rynku nieruchomości. Obecnie go nie ma, możliwości negocjacyjne są dużo większe" — uspokaja Jarosław Sadowski, główny analityk Expander Advisors, cytowany przez money.pl.

Według Marka Zubera - Bezpieczny Kredyt 2 proc. nie był głównym czynnikiem wzrostu cen nieruchomości. Ale gdyby tego programu nie było, to bez wątpienia ceny ofertowe rosłyby wolniej.

Bezpieczny Kredyt 2 proc. - dla kogo?

Składanie wniosków do banków rozpocznie się 3 lipca. W ramach rządowego programu maksymalna wysokość kredytu, który może uzyskać jedna osoba, wynosi 500 tys. zł. W przypadku małżeństwa lub rodziców co najmniej jednego dziecka maksymalna kwota kredytu to 600 tys. zł. Można będzie kupić mieszkania zarówno z rynku pierwotnego, jak i wtórnego. Wkład własny nie może jednak przekroczyć 200 tys. zł. Dopłata od państwa będzie przysługiwała przez 10 lat. Program kierowany jest do osób młodych, do 45. roku życia.

Wszystko, co musisz wiedzieć na temat programu Bezpieczny Kredyt 2% w naszym artykule: Bezpieczny Kredyt 2 procent. Dla kogo i na jakich warunkach?

Limity kredytów z dopłatą

Wzmożonego zainteresowania preferencyjnym kredytem można się spodziewać w drugiej połowie tego roku i w pierwszej połowie przyszłego - pisze money.pl. Nie należy obawiać się szybkiego wyczerpania puli kredytów z dopłatą. Zgodnie z zapowiedziami rządu limity mają się pojawić dopiero w kolejnych latach. Wiadomo, że w programie zadeklarowało udział siedem banków, wśród nich jest PKO BP, Pekao, Alior oraz Santander. Według informacji money.pl -mBank przystąpi do programu do końca trzeciego kwartału tego roku. BOŚ oraz Pocztowy planują to zrobić, ale jeszcze nie wiedzą, kiedy dokładnie to nastąpi. Millennium decyzję podejmie w drugiej połowie roku.

Sonda Masz swoje mieszkanie czy wynajmujesz? Mam swoje Wynajmuję Planuję kupić