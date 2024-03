i Autor: Shutterstock; Alexander Zemlianichenko/AP

Kompromitacja EU

Rosyjska sieć sklepów wraca na unijny rynek. Wystarczyła zmiana nazwy

Dyskont Mere zmienił nazwę na My Price i otworzył trzy sklepy w Belgii. Do tego prowadzi rekrutacje na stanowiska menadżerskie. "Są też oznaki przygotowań do powrotu m.in. do Francji i Niemiec. Trwa aktywna ekspansja Mere w Serbii i krajach bałtyckich" -czytamy na portalu wiadomoscihandlowe.pl. Sieć planuje także powrót na Wyspy Brytyjskie.