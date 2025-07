Atak Rosji na fabrykę Barlinek w Winnicy. Siedmiu rannych po uderzeniu dronów

W oficjalnym komunikacie Barlinka czytamy, że " ze względów bezpieczeństwa zdecydowaliśmy się nie podawać bardziej szczegółowych informacji". Według spółki nikt nie zginął w rosyjskim ataku, ranne zostały dwie osoby.

W nocy Rosja przeprowadziła atak dronami na Winnicę, miasto w środkowej Ukrainie. Celem uderzenia stała się fabryka Grupy Barlinek, polskiego producenta podłóg, należącego do miliardera Michała Sołowowa. O ataku poinformował jako pierwszy na platformie X minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski.

"Rosyjskie drony uderzyły w fabrykę Grupy Barlinek w Winnicy. Szef zakładu powiedział mi przed chwilą, że celowo, z trzech kierunków. Są ranni, w tym dwoje ciężko poparzonych. Działają służby ukraińskie, także nasz konsulat" – napisał Sikorski.

Rzecznik MSZ Paweł Wroński podaje, że polska fabryka została trafiona przez pięć dronów. - Wszystko wskazuje na to, że (zakład) był po prostu wyznaczonym celem, że to nie był atak przypadkowy. Trwa jeszcze akcja ratownicza i dogaszanie pożarów - informował Wroński.

Zastępczyni szefa wojskowej administracji obwodu winnickiego Natalia Zabołotna poinformowała, że liczba rannych wzrosła do siedmiu osób. Rosjanie uderzyli w obiekty infrastruktury przemysłowej, powodując pożar, który objął dwa budynki. Strażacy walczyli z ogniem, a sytuacja została opanowana. Uszkodzone zostały również cztery budynki mieszkalne w regionie winnickim.

Michał Sołowow: od inżyniera z Kielc do imperium wartego miliardy. Jak zbudował fortunę?

Michał Sołowow to jeden z najbogatszych Polaków, którego majątek szacowany jest na miliardy złotych. Urodził się w 1962 roku w Kielcach. Z wykształcenia jest inżynierem mechaniki, absolwentem Politechniki Świętokrzyskiej. Zanim rozpoczął karierę biznesową, pracował za granicą.

Po powrocie do Polski pod koniec lat 80. zainwestował wszystkie swoje oszczędności w założenie firmy budowlanej w Kielcach, którą prowadził ze wspólnikiem. Firma odniosła sukces na ogólnopolską skalę i zadebiutowała na giełdzie, co zachęciło Sołowowa do dalszych inwestycji.

W 1993 roku Michał Sołowow otworzył sieć supermarketów budowlanych "Nomi", którą sześć lat później sprzedał brytyjskiemu koncernowi Kingfisher. Równocześnie z działalnością handlową zaczął inwestować w spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Przejął akcje spółki chemicznej Dwory Oświęcim, a następnie zbudował koncern chemiczny Synthos, produkujący m.in. kauczuk syntetyczny. Poza chemią inwestował również w firmy produkujące ceramikę budowlaną i łazienkową.

Ile zarobił Michał Sołowow? Porównanie majątku: "Wprost" kontra "Forbes"

Majątek Michała Sołowowa budzi ciekawość. Różne rankingi podają różne kwoty. Według magazynu "Wprost", Michał Sołowow zajmuje drugie miejsce na liście stu najbogatszych Polaków, a jego majątek wyceniany jest na 23 mld zł. Źródłem bogactwa są inwestycje w młode polskie firmy z branży nowych technologii, medycyny i zielonej energii.

Z kolei "Forbes" umieścił Michała Sołowowa na pierwszym miejscu listy najbogatszych Polaków, szacując jego majątek na ponad 13 mld dolarów. Niezależnie od konkretnej kwoty, pozycja Sołowowa w czołówce najbogatszych Polaków jest niepodważalna.

Od kilku lat najważniejszym projektem życiowym Sołowowa pozostaje budowa w Polsce małych reaktorów jądrowych. Inwestycja w energetykę jądrową to kolejny przykład jego zaangażowania w innowacyjne i przyszłościowe branże.

Rajdy, fundacja i pierogi. Jak Michał Sołowow spędza wolny czas?

Michał Sołowow to człowiek wielu pasji. Poza biznesem, realizuje się również jako sportowiec i filantrop. W 2001 roku rozpoczął karierę w Konkursowej Jeździe Samochodem. W 2004 roku zdobył drugie miejsce na mistrzostwach Polski w rajdach, a na konkursie europejskim zajął czwarte miejsce. W kolejnych latach bronił tytułu wicemistrza Polski, a w 2006 roku zdobył brązowy medal na mistrzostwach Europy. W latach 2009-2010 powtórzył sukces europejski, a w 2008 roku zdobył tytuł mistrza Polski w rajdach. W 2015 roku zakończył karierę rajdową.

Poza drogimi samochodami Michał Sołowow posiada również prywatny odrzutowiec i śmigłowiec. Prywatnie jest mężem i ojcem trójki dzieci. Niewiele wiadomo o jego rodzinie, ponieważ unika pokazywania się z bliskimi na salonach. Wyjątkiem jest córka Karolina, z którą prowadzi Fundację "Fabryka Marzeń", wspierającą utalentowanych uczniów i pomagającą ubogim rodzinom w renowacji mieszkań. Działalność charytatywna to ważny element życia Michała Sołowowa.

Co jeszcze wiemy o Michale Sołowowie? Jak ujawniło "Echo Dnia", przedsiębiorca uwielbia kuchnię chińską i japońską, a także ryby i owoce morza oraz pierogi. Do posiłków preferuje czerwone wina.

