Rozliczenia PIT-2022 wcale nie będą proste. Wszystko przez Polski Ład

Jak bumerang powraca temat ulgi dla klasy średniej. Okazuje się, że jej likwidacja nie jest do końca korzystna ponieważ osoby z niej korzystające mogły zapłacić niższy podatek. Dodatkowym bonusem jest fakt, że to nie my będziemy ją liczyć - zrobi to za nas fiskus. Ponadto jak informuje portal Bankier.pl udostępni on narzędzie, które pozwoli weryfikować, czy z preferencji możemy skorzystać, oraz odda tym, którzy stracili na zmianach różnicę.

Likwidacja ulgi dla klasy średniej. Czy to dobre posunięcie?

Zmiany wprowadzone na mocy reformy podatkowej obniżają stawkę PIT w pierwszym progu podatkowym. Likwidacja ulgi dla klasy średniej była niekorzystna dla osób które przy niższej stawce podatku i jednoczesnej likwidacji tzw. ulgi dla klasy średniej poniosą straty w rozliczeniu rocznym. Dlatego też deklaracje PIT za 2022 r. powinny uwzględniać tą preferencje podatkową i dać możliwość z jej skorzystania tym, dla których była ona korzystna - wyjaśnia portal Bankier.pl.

Jak tłumaczy Bankier.pl podatnicy, dla których skorzystanie z ulgi dla klasy średniej byłoby korzystne, mają otrzymać zwrot różnicy, czyli kwotę zmniejszającą podatek, tak aby nowe rozwiązanie nie spowodowało pogorszenia ich prawnopodatkowej sytuacji.

Naczelnik urzędu skarbowego dokona porównania podatku należnego obliczonego według aktualnie obowiązujących przepisów z hipotetycznym podatkiem należnym obliczonym z uwzględnieniem ulgi dla klasy średniej oraz skali podatkowej obowiązujących przed 1 lipca 2022 roku. Porównanie będzie dotyczyło albo zastosowania ulgi dla klasy średniej, albo obniżonej stawki PIT - wyjaśnia resort finansów.

Korzystność zmiany prawa. Fiskus dokona porównania

Podatnicy będą składać będą jeden PIT na nowych zasadach, które obowiązują od 1 lipca 2022 r. a fiskus porówna czy zmiana prawa była dla podatnika korzystna.

Jak przytacza Bankier.pl weryfikacji będą podlegały deklaracje, w których przychody podatnika wynosiły od 68 412 zł do 133 692 zł, oraz złożone zostaną na druku PIT-36 lub PIT-36S lub PIT-37. Przychody podatnika muszą pochodzić ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy lub z pozarolniczej działalności gospodarczej. O prawie do ulgi dla klasy średniej zostaną przez fiskusa powiadomieni tylko ci, dla których podatek hipotetyczny okaże się niższy niż podatek należny wykazany przez podatnika w złożonym zeznaniu.

Ulga dla klasy średniej. Kiedy spodziewać się zwrotu podatku?

Kiedy podatnik może liczyć na zwrot podatku? To zależy od formy złożonego rozliczenia.

do 45 dni, jeżeli PIT złożył przez internet;

do trzech miesięcy, jeżeli rozliczenie nastąpiło w formie papierowej

Co istotne to podatnik odpowiada za swoje rozliczenie, w sytuacji kiedy fiskus odda za dużo, trzeba będzie dokonać zwrotu nadwyżki. W przypadku kiedy podatnik otrzyma wyższy zwrot, niż powinien, lub zwrot, który mu się w ogóle nie należał, będzie musiał oddać pieniądze w terminie 30 dni - przypomina Bankier.pl.

