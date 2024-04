500 plus na dentystę w Polsce? Płacisz na NFZ to Ci należy

PIT za 2023 rok jak go złożyć?

Istnieje kilka sposobów na złożenie PIT-u za 2023 rok:

Wysłanie podpisanej elektronicznie deklaracji za pośrednictwem Internetu i uzyskanie Urzędowego Poświadczenia Odbioru. Jest to kod automatycznie wygenerowany przez system Ministerstwa Finansów, który należy zachować na wypadek razie kontroli. Skorzystanie z usługi Twój e-PIT udostępnionej przez Ministerstwo Finansów, która jest dostępna również wewnątrz programu e-pity (w programie można wykonać wszystkie czynności, które dostępne są w usłudze Twój e-PIT. Potwierdzenie autentyczności wysyłanych e-deklaracji PIT następuje poprzez wpisanie następujących informacji dotyczących składającego zeznanie: numeru NIP lub numeru PESEL, imienia (pierwszego), nazwiska, daty urodzenia, kwoty przychodu wskazanej w zeznaniu lub rocznym obliczeniu podatku za poprzedni rok, albo wartości zero, w przypadku gdy za ów rok nie zostało złożone żadne z zeznań lub rocznych obliczeń podatku. Złożenie papierowego PIT w okienku podawczym znajdującym się w Urzędzie Skarbowym. Składając deklarację w okienku podawczym, można przedstawić urzędnikowi kopię deklaracji rocznej, na której potwierdzi termin złożenia oryginału. Nadanie papierowej deklaracji listem poleconym w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego (w okienku pocztowym).Data wpisana na potwierdzeniu nadania jest dowodem złożenia deklaracji właśnie w tym dniu. Pamiętajmy, aby zachować potwierdzenie przekazania deklaracji PIT do urzędu skarbowego, ponieważ jest to dowód złożenia deklaracji w danym dniu, a jednocześnie potwierdzenie złożenia jej w terminie ustawowym (dowód, że termin ten nie został przekroczony). Potwierdzenie jest ważne zwłaszcza wtedy, gdy wysyłamy PIT pocztą na ostatnią chwilę, np. ostatniego dnia, więc urząd skarbowy nie dostanie jej przed upływem wyznaczonej daty.

Uwaga! Nie należy wysyłać deklaracji PIT za pośrednictwem innych doręczycieli czy kurierów). W żadnym wypadku nie należy deklaracji podatkowej wysyłać listem zwykłym.

Zwrot podatku 2024: ile trzeba będzie czekać?

Wszyscy ci, którzy w ciągu roku zapłacili więcej zaliczek na podatek dochodowy, niż wyniosło ich faktyczne zobowiązanie, dostaną zwrot nadpłaconego podatku. Kiedy to nastąpi? Podatnicy, którzy przekażą swoje oświadczenia za 2023 r. w formie papierowej, mogą czekać na otrzymanie swoich pieniędzy nawet trzy miesiące. Osoby, które zdecydują się na wypełnienie i złożenie deklaracji podatkowej online, będą czekać krócej, bo w ich przypadku termin rozliczenia PIT przez Urząd Skarbowy i dokonania zwrotu nadpłaty to 45 dni. Trzeba jednak pamiętać, że oba podane terminy są maksymalne, a urzędy skarbowe zazwyczaj zwracają nadpłacony podatek szybciej. W najlepszej sytuacji znajdują się posiadacze karty Dużej Rodziny – przelewu mogą się spodziewać w ciągu 30 dni. Najpóźniej (w przypadku złożenia papierowego rozliczenia rocznego 30 kwietnia 2024 roku) zwrot podatku można dostać do końca lipca 2024 roku. Zwroty do kwoty 5000 zł są wypłacane automatycznie, dlatego nadpłata do tej kwoty może sprawić, ze zwrot podatku będzie przyspieszony.

Spóźniony PIT lub opóźnienie zapłaty podatku

Ostateczny termin złożenia najpopularniejszych deklaracji PIT-28 PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 w tym roku przypada na 30. 04. 2024 r.

Jeśli spóźnisz się z zapłatą podatku, naliczone zostaną odsetki podatkowe za zwłokę. Oblicz ich wysokość w kalkulatorze odsetkowym: https://www.e-pity.pl/kalkulatory-podatkowe/odsetki-podatkowe/

Co zrobić, jeśli nie złożyliśmy zeznania na czas albo nie zapłaciliśmy należnego podatku w terminie? Przed karą za nieterminowe złożenie deklaracji PIT może uchronić nas złożenie poprawnego PIT po terminie i tzw. czynny żal. W przypadku opóźnień w wysłaniu PIT trzeba się z tego sensownie wytłumaczyć. Oczywiście spóźnienie się ze złożeniem rocznej deklaracji podatkowej może się zdarzyć z różnych przyczyn – mniej i bardziej poważnych. Musimy pamiętać, że nawet rozliczenie PIT złożone po terminie jest ważne, a urząd skarbowy nie ma prawa odmówić nam jego przyjęcia. Niestety, za spóźnienie grożą podatnikowi konsekwencje karno-skarbowe. Może to być kara grzywny za wykroczenie lub przestępstwo skarbowe.

Wykroczenie skarbowe ma miejsce wtedy, gdy kwota podatku do zapłacenia nie przekracza pięciokrotności najniższego wynagrodzenia za pracę, czyli pięciokrotności 4242 zł brutto (21 210 zł brutto) Karę wymierza wtedy urząd skarbowy. Kiedy jednak niezapłacona suma przekracza tę kwotę, jest to potraktowane jako przestępstwo karno-skarbowe, a karę grzywny wymierza sąd.

Samo rozliczenie pit i zapłata podatku wraz z należnymi odsetkami za zwłokę nie zwalnia nas od odpowiedzialności. Konieczne jest wyrażenie czynnego żalu, czyli powiadomienie urzędu o popełnieniu czynu zabronionego.

Aby uniknąć kary za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, konieczne jest złożenie czynnego żalu. Czynny żal można złożyć na piśmie i przesłać do urzędu skarbowego listem poleconym lub złożyć osobiście w okienku na sali obsługi Urzędu skarbowego. Niezależnie od sposobu, musimy podać tzw. ”istotne okoliczności czynu zabronionego”, czyli opisać dokładnie, na czym polega przewinienie i ujawnić wszystkie powody i okoliczności, które spowodowały niedotrzymanie terminu podatkowego. Jeśli naprawimy też skutki naszego opóźnienia, czyli złożymy poprawne zeznanie i uregulujemy niezapłacone podatki z odsetkami za zwłokę, czynny żal wystarczy by uniknąć kary. Jeśli natomiast nie naprawimy skutków – nie będzie miał znaczenia.

Wyrażenie czynnego żalu nie uchroni podatnika przed karą, jeśli nie będzie złożony w odpowiednim czasie, tzn. zanim organ ścigania posiądzie wiadomość o popełnieniu przez podatnika wykroczenia lub przestępstwa skarbowego, zanim rozpocznie on czynność służbową, w szczególności przeszukanie, czynność sprawdzającą lub kontrolę zmierzającą do ujawnienia przestępstwa skarbowego, lub wykroczenia skarbowego.

Czynny żal nie ma urzędowego wzoru. Jednak w piśmie w 2024 roku powinny być zawarte następujące informacje: określenie osoby składającej czynny żal, adresat - Naczelnik właściwego urzędu skarbowego, charakter popełnionego czynu, istotne okoliczności, ewentualnie również wymienienie osób współpracujących, mających związek z popełnionym czynem, informacja, czy popełniony czyn został przez podatnika naprawiony, a jeżeli nie - jak i w jakim terminie podatnik zobowiązuje się do uiszczenia zaległych należności wraz z naliczonymi odsetkami. Jeżeli zdarzenie ma miejsce po raz pierwszy, należy o tym napisać.

Dłuższy czas oczekiwania

Dłuższe niż wymienione wyżej oczekiwanie na zwrot podatku dotyczy głównie tych, którzy muszą złożyć korektę podatkową. Jeśli zgłosimy potrzebę naniesienia zmian w naszej deklaracji PIT lub taką potrzebę zgłosi urząd skarbowy, wtedy termin zwrotu podatku będzie liczony od nowa, a należność zostanie nam wypłacona po maksymalnie 2 miesiącach od korekty. Poza tym zwrot podatku może się także opóźnić. Najczęstszym powodem opóźnienia jest podanie w formularzu niewłaściwego numeru konta. Wtedy urząd skarbowy niezwłocznie po zauważeniu błędu zwraca się do podatnika z prośbą o przesłanie poprawnych danych. Drugim częstym przypadkiem opóźnienia jest założenie nowego konta bankowego podczas oczekiwania na zwrot środków z PIT. W takiej sytuacji powinniśmy sprawdzić, czy przelew nie wpłynął na nasz poprzedni rachunek.

Uwaga! Gdy US nie ma numeru konta podatnika, wysyła zwrot podatku pocztą. W takiej sytuacji zostają naliczone dodatkowe opłaty, o które zostaje pomniejszona dostarczona kwota.

Czasem brak zwrotu podatku PIT to wynik nieprawidłowości w deklaracji i konieczność złożenia korekty. Jeśli rozliczasz się online, możesz monitorować sytuację, sprawdzając swoje konto na podatki.gov.pl. Jeżeli rozliczyłeś się na deklaracji papierowej, zawsze możesz skontaktować się z urzędem skarbowym (najlepiej osobiście, ponieważ niektóre urzędy nie udzielają informacji na temat nadpłaty przez telefon).

Ważne: Polskie prawo podatkowe pozwala urzędowi skarbowemu na wykorzystanie środków z nadpłaty na pokrycie zaległości podatkowych z wcześniejszych lat albo niezapłaconych mandatów i kar.

Podatnicy, którzy w PIT za 2023 rok zanotowali niedopłatę podatku, powinni go uregulować najpóźniej do 30 kwietnia. Wpłatę należy uiścić wyłącznie na indywidualny mikrorachunek podatkowy. Ministerstwo Finansów udostępniło podatnikom tzw. generator mikrorachunków podatkowych. Generator ten dostępny jest na stronie https://www.podatki.gov.pl/generator-mikrorachunku-podatkowego. Jeżeli nie mamy możliwości skorzystania z generatora, swój mikrorachunek podatkowy możemy uzyskać w urzędzie skarbowym, gdzie w tym celu wystarczy podać swój numer PESEL lub NIP.

