Biedronka szaleje z promocjami na Wielkanoc! Sprawdź, co kupisz za grosze

Znaczące różnice w rabatach na masło

Posiadacze aplikacji Biedronka mogą drugie kupić masło Mleczna Dolina (200 g) aż o 86 proc. taniej, płacąc 4,49 zł za kostkę przy zakupie dwóch sztuk. To znacząca oszczędność względem regularnej ceny wynoszącej 7,99 zł. Jednak seniorzy, którzy często korzystają wyłącznie z plastikowej karty Moja Biedronka, otrzymają mniejszy rabat - 74 proc. na drugie opakowanie, co oznacza cenę 4,99 zł za kostkę przy zakupie dwóch sztuk.

Różnice w złotówkach w promocji Biedronki

Różnica w cenie między obiema formami promocji w sieci sklepów Biedronka to 50 groszy na jednej kostce masła. Dla osób kupujących maksymalny limit dwóch kostek, różnica wynosi już złotówkę. W czasie utrzymujących się na wysokim poziomie cen żywności, nawet taka kwota może mieć znaczenie dla domowego budżetu przed Wielkanocą, szczególnie emerytów.

Bariera technologiczna może wykluczać seniorów

Warto zauważyć, że wymóg korzystania z aplikacji mobilnej może stanowić barierę dla starszych klientów, którzy nie zawsze posiadają smartfony lub nie czują się komfortowo z obsługą aplikacji zakupowych. Tym samym nie mogą skorzystać z najbardziej atrakcyjnej oferty cenowej, mimo że są stałymi klientami sieci.

Szczegóły promocji na masło w Biedronce

Promocja na Wielkanoc obowiązuje tylko w czwartek i piątek (17 i 18 kwietnia), a liczba produktów w promocji jest ograniczona. Dla posiadaczy aplikacji limit zakupu wynosi 2 opakowania, natomiast klienci z kartą mogą kupić maksymalnie 4 kostek masła dziennie.

Szerszy kontekst problemu

Problem cyfrowego wykluczenia seniorów w kontekście promocji sklepowych nie jest nowy. Coraz więcej sieci handlowych przenosi swoje najlepsze oferty do aplikacji mobilnych, argumentując to wygodą i nowoczesnością. Jednak warto pamiętać, że znacząca część społeczeństwa, szczególnie osoby starsze, może mieć trudności z dostępem do takich rozwiązań. Wielu klientów Biedronki w wieku senioralnym jest rozczarowanych takim traktowaniem.

Głos ekspertów nt. praktyk promocyjnych

Eksperci ds. praw konsumenta zwracają uwagę, że takie praktyki mogą prowadzić do pogłębiania się nierówności społecznych. Sugerują, że sieci handlowe powinny rozważyć wprowadzenie alternatywnych rozwiązań, które umożliwiłyby wszystkim klientom, niezależnie od ich kompetencji cyfrowych, korzystanie z tych samych promocji na równych zasadach.

Informacje praktyczne o promocji w Biedronce

Warto też wspomnieć, że masło Mleczna Dolina o zawartości tłuszczu 82 proc. jest dostępne do wyczerpania zapasów, więc osoby zainteresowane promocją powinny odwiedzić sklep jak najwcześniej.

Tańszy jest Lidl czy Biedronka? Klienci są w szoku, mówią tylko o jednym Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Rozmowa z właścicielką firmy cateringowej i osobami zamawiającymi catering na święta. Posłuchaj: