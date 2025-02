Rozpoczyna się drugie posiedzenie RPP w 2025 roku. Czy zapadnie decyzja o stopach procentowych?

Zmuszą miliony Polaków do remontów domów? Ujawniono tajny dokument rządu

Rezultat posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej w styczniu 2025 roku nikogo nie zaskoczył. Niezmiennie od października 2023 roku stopy utrzymywane są na jednym poziomie. Mimo różnych spekulacji, Prezes Adam Glapiński wraz z zespołem postanowili nie zmieniać wysokości stóp. Czy coś zmieni się w tym miesiącu? Czy najbliższe posiedzenie zaplanowane na 4 i 5 lutego przyniesienie pozytywne zaskoczenie?

Stopy procentowe w bankach

Aktualnie w bankach można otrzymać kredyt z oprocentowaniem stałym powyżej 7%. Jedynie VeloBank, w opcji dla profesjonalistów proponuje ekokredyt z oprocentowaniem stałym rzędu 6.78% (korzystając z pełnego cross-sellu). Warto sprawdzać warunki kredytowe na bieżąco lub zacząć współpracę z doświadczonym ekspertem kredytowym, ponieważ zdarza się, że w danym momencie można otrzymać kredyt z niższym oprocentowaniem (nie każdy bank zmienia wysokość oprocentowania raz w miesiącu. Na przykład ING Bank Śląski, Pekao SA i VeloBank aktualizują wysokość oprocentowania raz w tygodniu). Może się okazać, że w jednym tygodniu oprocentowanie kształtowało się powyżej 7%, a w kolejnym spadło do poziomu 6,9%.

Inflacja – stanowisko Adama Glapińskiego

Prezes Adam Glapiński podczas październikowej konferencji (2024 rok) sugerował, że rozmowy o obniżce stóp zostaną podjęte w momencie, kiedy inflacja będzie ustabilizowana. Natomiast po styczniowym posiedzeniu, Narodowy Bank Polski wydał oświadczenie, w którym czytamy m.in.: "Odmrożenie cen energii w II połowie 2025 r. może przyczynić się do przedłużenia okresu pozostawania inflacji powyżej celu inflacyjnego". Czy zatem nie ma szans na obniżki stóp w I kwartale? Analitycy bankowi mają ciekawe spostrzeżenia w tym temacie.

Przewidywania analityków

Analitycy mBanku po styczniowym posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej jasno określili, że:

„(..) Nadal uważamy jednak, że perspektywa (znaczącego) spadku stóp procentowych w marcu jest niedoceniona". Nie wiemy niestety, czym to zdanie jest podparte i czy analitycy mają ku temu mocne argumenty. Natomiast analitycy Pekao SA wyrazili nieco odmienną opinię: „(…) Na wznowienie cięć poczekamy jeszcze kilka miesięcy - najwcześniej po wakacjach". To stanowisko jest bardziej zbliżone do stanowiska Prezesa RPP.

Europejski Bank Centralny obniżył w czwartek (30.01.2025) stopy procentowe o 0.25 punktu procentowego. Warto pomarzyć, że jest to dobry znak dla przyszłych decyzji Rady Polityki Pieniężnej.

Jako podsumowanie

Czy w lutym Rada Polityki Pieniężnej zaskoczy nas pozytywnie i obniży stopy procentowe? Czy jednak Prezes Adam Glapiński dotrzyma słowa i ewentualne zmiany nastąpią dopiero po marcu 2025? Jakie wnioski tym razem zostaną przekazane po posiedzeniu RPP? Tego wszystkiego dowiemy się już w najbliższych dniach.

