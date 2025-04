Rewolucja w Lidlu! Od marca nowe zasady dla posiadaczy aplikacji Lidl Plus

Jednym z głównych czynników wpływającym na kwietniową decyzję RPP dotyczącą stóp procentowych jest najnowszy odczyt inflacji. Według wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) za marzec 2025 roku, wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wzrósł o 4,9 proc. w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku. To oznacza utrzymanie się inflacji, która w lutym również wynosiła 4,9 proc.

Od IV kwartału 2023 roku RPP utrzymuje stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Główna stopa referencyjna wynosi obecnie 5,75 proc. W październiku 2023 roku ostatni raz zapadła decyzja o obniżeniu stóp procentowych o 25 punktów bazowych.

Glapiński zapowiada najbliższe obniżki stóp procentowych dopiero w 2026 roku. Analitycy mają wątpliwości

Utrzymanie inflacji w marcu raczej nie skłoni RPP do rozważenia obniżki stóp procentowych. Prezes NBP Adam Glapiński w przemówieniu w lutym 2025 roku zapowiadał, że nie ma przesłanek do obniżki stóp procentowych, a projekcje inflacji NBP wskazują, że najprędzej będzie na to pole w 2026 roku, jeśli inflacja osiągnie cel NBP (2,5 proc. z odchyleniem +/- 1 proc.).

Według projekcji inflacji NBP średnioroczna inflacja w 2026 roku wyniesie 4,9 proc., więc w teorii w 2025 roku nie powinniśmy spodziewać się decyzji o obniżce stóp procentowych. Jak jednak wskazuje ekonomista Santander Bank Polska, Grzegorz Ogonek marcowy odczyt inflacji powinien być wyznaczeniem szczytu na 2025 rok, a później powinniśmy spodziewać się spadku, inflacja między lipcem, a grudniem nie powinna być wyższa niż 3,5 proc., a tym samym mieściłaby się w celu inflacyjnym NBP.

Zdaniem Ogonka "taki przebieg inflacji naszym zdaniem przekona RPP do rozpoczęcia obniżek stóp procentowych w III kwartale" i jak przewidują ekonomiści Santander Bank Polska, obniżka stóp procentowych powinna wynieść wtedy 75 punktów bazowych.

Obniżka stóp procentowych nawet wcześniej? Jeszcze w kwietniu może zostać złożony wniosek

Z kolei ekonomiści ING Banku Śląskiego Rafał Benecki i Adam Antoniak wskazują, że jeszcze na kwietniowym posiedzeniu RPP może zostać złożony wniosek o obniżkę stóp procentowych. Dodali jednak, że raczej nie znajdzie się większość w radzie, która będzie za jego przegłosowanie.

- Nie zmienia to faktu, że wejście inflacji na ścieżkę niższą niż w projekcji NBP, jej dalszy spadek w najbliższych miesiącach zintensyfikują debatę o rozpoczęciu cyklu łagodzenia polityki pieniężnej w RPP. Spodziewamy się, że lipcowa projekcja NBP przyniesie wyraźne obniżenie tegorocznej ścieżki inflacji i wtedy może nastąpić pierwsza obniżka stóp procentowych - przekazali Rafał Benecki i Adam Antoniak cytowani przez PAP. Zdaniem analityków obniżka może wynosić nawet 100 punktów bazowych.

Ostateczna decyzja Rady Polityki Pieniężnej zostanie ogłoszona 2 kwietnia.

