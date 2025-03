Wielka awaria internetu Netia. Co się stało?

Ekonomista Santander Bank Polska, Grzegorz Ogonek, prognozuje, że Rada Polityki Pieniężnej (RPP) rozpocznie cykl obniżek stóp procentowych, czyli poluzowanie polityki pieniężnej, już w III kwartale! Czy to realna szansa na poluzowanie Twojego budżetu w postaci niższych rat kredytów? Według niego inflacja w II kwartale wyniesie 4,3-4,4%, a w II połowie roku utrzyma się poniżej 3,5%.

W poniedziałek Główny Urząd Statystyczny (GUS) podał, że w marcu 2025 r. ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły w ujęciu rocznym o 4,9%, a w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosły o 0,1%.

- Dzisiejszy odczyt powinien wyznaczyć szczyt inflacji w ujęciu r/r (a właściwie płaskowyż) w tym roku. Oczekujemy, że dynamika CPI spadnie w kwietniu do 4,3% (pod wpływem efektu bazy związanego z przywróceniem VAT na żywność w kwietniu 2024 r.), a następnie w okresie maj-czerwiec będzie powoli narastać do 4,3%-4,4%. Kolejny znaczący spadek inflacji jest bardzo prawdopodobny w lipcu, ponieważ również wtedy zadziała silny ujemny efekt bazy (związany ze wzrostem cen energii w lipcu 2024 r.) - poinformował Grzegorz Ogonek w komentarzu do danych GUS.

Ekonomiści banku uważają, że inflacja "nie wyjdzie" powyżej 3,5% rok do roku między lipcem a grudniem tego roku.

Powolny spadek inflacji bazowej. RPP w końcu obniży stopy procentowe?

Grzegorz Ogonek oszacował, że inflacja bazowa w marcu wyniosła 3,5%, a więc obniżyła się z 3,6% w lutym. Dodał, że w dalszej części roku spodziewa się „braku wyraźnego trendu w dół” i w efekcie wskaźnik ten będzie oscylował wokół marcowego poziomu.

- Taki przebieg inflacji naszym zdaniem przekona RPP do rozpoczęcia obniżek stóp procentowych w III kwartale. W tym roku spodziewamy się obniżek stóp w sumie o 75 pb. Wstępne wyniki marcowej inflacji wpisały się w ostatnią serię danych (m.in. o niższym od oczekiwań wzroście płac i sprzedaży detalicznej) stymulujących rynek to wyceny większej skali obniżek w tym roku, która już przekracza 100 pb. - stwierdził ekonomista. Dodał, że z uwagi na wojny celne i europejskie poluzowanie polityk fiskalnych, RPP będzie ostrożnie podchodzić do luzowania polityki pieniężnej.

Co ciekawe, jeszcze w lutym 2025 roku prezes NBP Adam Glapiński zapowiadał, że obecnie nie ma żadnych przesłanek do zmiany stóp procentowych, ponieważ tempo wzrostu cen konsumpcyjnych w tym roku będzie przekraczać cel NBP. Według prezesa banku centralnego, najprędzej stopy procentowe będzie można obniżyć w 2026 roku, przy założeniu, że spełni się projekcja NBP zakładająca średnioroczną inflację na poziomie 4,9 proc.

Kazimierz Krupa