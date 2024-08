Nowy bon energetyczny. Można już składać wnioski. Dla kogo nawet 1200 zł?

Bon energetyczny 2024 - krterium dochodowe

Wypłatę jednorazowego świadczenia w postaci bonu energetycznego przewiduje nowelizacja ustawy o ograniczeniu cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego dla odbiorców z maja 2024 r. Ministerstwo klimatu opublikowało już wzór wniosku o wypłatę bonu. Będzie go można składać w urzędzie gminy, przez formularz internetowy, także poprzez platformę ePUAP oraz przez aplikację mObywatel.

Bon w pełnej wysokości będzie przysługiwał gospodarstwom domowym, w którym miesięczne dochody nie przekraczają 1,7 tys. zł na osobę lub 2,5 tys. zł dla gospodarstwa jednoosobowego. Przy wyższych dochodach również będzie można ubiegać się o bon, ale jego wartość będzie pomniejszana o kwotę przekroczenia progów dochodowych - zgodnie z zasadą "złotówka za złotówkę". Minimalna kwota wypłacanych bonów to 20 zł.

Wysokość bonu, oprócz dochodów gospodarstwa domowego i liczby osób w nim, zależy również od źródła ogrzewania. Dla jednoosobowego gospodarstwa domowego maksymalna wysokość wynosi 300 zł, dla liczącego 2 lub 3 osoby - 400 zł. Jeśli gospodarstwo liczy 4 lub 5 osób, jest to 500 zł, a dla 6-osobowych i większych - 600 zł.

Kliknij tu, aby pobrać wniosek

Maksymalna wartość bonu będzie wyższa, jeśli gospodarstwo używa do ogrzewania energii elektrycznej. Musi to być jednak potwierdzone odpowiednim wpisem lub zgłoszeniem do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Źródło powinno być wpisane do CEEB przed 1 kwietnia 2024 r., ale zgłoszenie może być późniejsze, jeżeli wpis do CEEB jest dokonywany po raz pierwszy.

Po spełnieniu tego warunku maksymalna wysokość bonu dla jednoosobowego gospodarstwa wyniesie 600 zł, dla liczącego 2 lub 3 osoby - 800 zł. Jeśli gospodarstwo liczy 4 lub 5 osób, to 1000 zł, a dla 6-osobowych i większych - 1200 zł. Zgodnie z deklaracjami Ministerstwa Klimatu i Środowiska, wypłaty świadczeń z tytułu bonu powinny nastąpić pod koniec 2024 r.