i Autor: Shutterstock Samochód elektryczny

Samochody elektryczne

Rusza program Mój elektryk 2.0. Nawet kilkadziesiąt tys. dopłaty do samochodów elektrycznych

Do 40 tys. zł może wynieść dotacja do zakupu lub leasingu nowego samochodu elektrycznego w programie Mój elektryk 2.0, którego projekt Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawił do konsultacji. Budżet programu to 1,6 mld zł.