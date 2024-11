Tyle wyniesie cena maksymalna za prąd w 2025 roku. Szykuj się na podwyżki

Cena maksymalna za energię elektryczną dla gospodarstw domowych

Zgodnie z poniedziałkowym wpisem do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów, celem projektu jest wprowadzenie działań osłonowych w 2025 r. dla gospodarstw domowych, dzięki czemu odbiorcy ci nie odczują w sposób znaczący wzrostu rachunków za energię elektryczną. Projekt ustawy ma przewidywać przedłużenie mechanizmu ceny maksymalnej, a cena ta ma być ustalona na poziomie niższym niż cena, która wynika z zatwierdzonych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki taryf dla energii elektrycznej.

MKiŚ przewiduje też dalsze zawieszenie w 2025 r. pobierania opłaty mocowej od odbiorców w gospodarstwach domowych. Zakłada także, że sprzedawcy złożą wnioski o zatwierdzenie taryf dla energii elektrycznej w celu obniżenia cen energii w drugiej połowie 2025 r., a prezes URE będzie mógł wezwać sprzedawców do obniżenia taryf w przypadku zmiany warunków zewnętrznych.

Limit ceny prądu, taryfy zatwierdzane przez Prezesa URE

Taryfy, zatwierdzane przez Prezesa URE ma obecnie pięciu tzw. sprzedawców z urzędu. Średnio wynoszą 622,80 zł za MWh netto i obowiązują do końca 2025 r. Do końca 2024 r. obowiązuje ustawowy limit ceny dla gospodarstw domowych na poziomie 500 zł za MWh. Różnicę między taryfą a zamrożoną ceną pokrywa sprzedawcom państwo z Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny.

Zgodnie z opublikowanymi założeniami, ministerstwo klimatu przewiduje, że sprzedawcy z urzędu złożą wnioski o zatwierdzenie nowych taryf na II połowę 2025 r., a to w celu obniżenia cen energii. Ustawa ma też zawierać uprawnienia dla Prezesa URE do wezwania sprzedawców do obniżenia taryf dla energii elektrycznej w przypadku zmiany zewnętrznych warunków wykonywania przez nich działalności gospodarczej.