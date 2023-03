Rusza sezon rowerowy. Ile kosztuje ubezpieczenie siebie i jednośladu?

Sezon rowerowy

- Polisę możemy kupić zarówno w wariancie całorocznym, jak i na czas trwania sezonu, który ubezpieczyciele określają zwykle na 7 miesięcy - mówi w rozmowie z portalem infor.pl Karolina Ławicka z CUK Ubezpieczenia. Wiele osób będzie decydowało się na zakup jednośladu przed sezonem rowerowym. Tym bardziej warto pomyśleć o ubezpieczeniu. Szczególnie, że ceny rowerów do małych nie należą. Szczególnie teraz, gdy wraz z inflacją podrożały części i koszty serwisu. "Osoby, które dzisiaj zdecydują się na kupno roweru, zapłacą średnio 10-20 proc. więcej niż w ubiegłym roku" - podaje portal Infor.pl.

Jak wylicza CUK Ubezpieczenia polisy rowerowe pozostały natomiast na poziomie z 2022 roku. W efekcie średnia składka dla kraju wynosi ok. 308 zł rocznie. "W przypadku roweru o średniej wartości 2,5 tys. zł za obowiązujący na terenie kraju pakiet NNW z sumą ubezpieczenia 10 tys. zł, OC na 50 tys. zł. i casco do jego wartości plus ochronę bagażu na 500 zł zapłacimy 195 zł. W wariancie całorocznym będzie to odpowiednio ok. 270 zł. Z kolei np. dla e-roweru w cenie 6 tys. zł. składka wyniesie od 277 zł wzwyż w zależności od zakresu terytorialnego i wysokości sum ubezpieczenia – tłumaczy Ławicka.

