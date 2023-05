Ruszają prace nad 800 plus. Morawiecki zakpił z Tuska: "Słynny oszust z Platformy"

800 plus nie wystarczy na długo? Inflacja pochłonie je szybciej niż 500 plus

Ruszają rządowe prace nad wprowadzeniem 800 plus

Podczas weekendowej konwencji Prawa i Sprawiedliwości prezes Jarosław Kaczyński ogłosił, że od przyszłego roku świadczenie wychowawcze "500 Plus" zostanie podniesione do 800 zł.

"Prawdopodobnie w czerwcu będzie okres konsultacji społecznych (projektu wprowadzającego świadczenie 800 Plus-PAP), następnie przyjęcie na rządzie, a potem wszystko musi się przecież znaleźć w budżecie na przyszły rok" - poinformował w środę (17.05) szef rządu na konferencji prasowej po posiedzeniu Rady Ministrów.

Zgodnie z zapowiedziami wyższe świadczenie ma trafić do rodziców od 1 stycznia 2024 r. Premier podkreślił, że wówczas inflacja powinna spadać.

"Program 800+ wdrażamy wtedy, kiedy inflacja będzie w mocnym trendzie spadającym. Coraz więcej analiz wskazuje, że inflacja będzie jednocyfrowa już pod koniec tego roku. Może nawet w listopadzie" - poinformował.

W poniedziałek przewodniczący PO Donald Tusk zaproponował, aby przyjąć decyzję o waloryzacji 500 plus przed wyborami - tak, żeby "stała się ona faktem w Dniu Dziecka, 1 czerwca, a nie na Sylwestra 2024". W środę klub Koalicji Obywatelskiej złożył w Sejmie projekt ustawy w tej sprawie. Przewiduje on waloryzację świadczenia 500 plus do 800 złotych od 1 czerwca br.

"Wiadomo, że słynny oszust z Platformy wszystko może powiedzieć. Wcześniej sobie kpił, gdzie są te pieniądze zakopane" - powiedział z kolei premier. "My pokazujemy realny harmonogram" - dodał Morawiecki podczas środowej konferencji.

Szef gabinetu prezydenta Paweł Szrot pytany w środę w TVP1, czy prezydent podpisałby ustawę waloryzującą 500 plus do 800 złotych, powiedział, że prezydent nigdy nie miał problemu, żeby podpisywać ustawy, które są korzystne dla polskiego społeczeństwa i polskich rodzin.

