800 plus nie wystarczy na długo? Inflacja pochłonie je szybciej niż 500 plus

Czy 800 plus wyrówna Polakom drożyznę?

Jak informuje portal, na koniec 2024 r. 500 zł indeksowane inflacją co miesiąc od początku istnienia programu osiągnęłoby wartość około 850 zł.

"Gdyby już w maju rząd podniósł 500 plus do 800 zł, świadczenie to byłoby nawet więcej warte (o 60 zł) niż wtedy, gdy program startował. Niestety w najlepszym przypadku musimy poczekać jeszcze pół roku, a czekać nie będą podwyżki cen"-czytamy na portalu.

Według wyliczeń Business Insider, w grudniu 2025 r. ta hipotetyczna wartość wynosiłaby około 885 zł, a rok i dwa lata później odpowiednio: 910 i 940 zł. Przy utrzymywaniu stałej wartości świadczenia na poziomie 800 zł rząd oszczędzi więc w kolejnych latach sporo pieniędzy z budżetu, dając Polakom chwilowo poczucie zadowolenia z wyższych wypłat- czytamy na portalu.

Monika Kurtek, główna ekonomistka Banku Pocztowego, w rozmowie z portalem, ocenia, że podniesienie świadczenia 500 plus do 800 zł oznacza duże koszty dla budżetu. Jeszcze bardziej kosztowne byłoby ustawowe zapisanie corocznej waloryzacji. -Myślę, że to jest główna obawa, biorąc pod uwagę podwyższoną inflację, która będzie utrzymywać się w Polsce przez wiele lat-zaznacza ekonomistka.

Marcin Luziński ekonomista Snatader Bank, ostrzega, że przedwyborcze propozycje polityków pokazują, że nie są oni zainteresowani walką z inflacją, a raczej dalszym luzowaniem polityki fiskalnej. Jest ryzyko, że inflacja w przyszłym roku będzie wyższa, niż się do tej pory wydawało- mówi ekonomista w portalu i dodaje, że podniesienie świadczenia 500 plus na 800 zł z grubsza pokrywa straty beneficjentów programu, jakie wystąpiły w wyniku dużego wzrostu inflacji od 2016 r.

-Waloryzacja w tym przypadku nie byłaby korzystna z punktu widzenia gospodarki, bo napędzałaby dalszy wzrost cen. Z tego punktu widzenia brak automatyzmu jest dobry-stwierdza Luziński z Santander Bank.

Portal przypomina, że zgodnie z długoterminowymi założeniami samego NBP, stabilny poziom cen pozwalający na odpowiedni wzrost gospodarczy to taki, przy którym wskaźnik inflacji mieści się w przedziale 1,5-3,5 proc. Jest szansa, że do górnego limitu zbliżymy się dopiero w 2025.

Zdaniem ekonomistów Banku Santander średnią inflację w tym roku widzą w okolicach 13 proc., w przyszłym dalej może przekraczać 7 proc., a w 2025 r. szacują ją na poziomie około 4,3 proc. Dokładne prognozowanie inflacji na lata 2026-2027 nazywają wróżeniem z kart, ale zaznaczają, że można spodziewać się wtedy stabilizacji w okolicach 3 proc- podaje Business Insider.

