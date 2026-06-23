Budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego rozpocznie się we wrześniu od prac fundamentowych pod terminal pasażerski.

Spółka CPK podpisała z firmą Budimex umowę na kwotę blisko 146 mln zł na realizację tego etapu.

Pierwsze prace obejmą wykonanie ponad 8 tys. pali o łącznej długości przekraczającej 140 km, które będą podstawą terminala.

Docelowo Port Polska ma obsługiwać do 44 mln pasażerów rocznie i stworzyć około 35 tys. miejsc pracy.

Umowa na 146 mln zł to początek budowy CPK

To już oficjalne. Spółka Centralny Port Komunikacyjny i firma Budimex podpisały w poniedziałek umowę na prace fundamentowe pod terminal pasażerski Portu Polska. Kontrakt opiewa na kwotę blisko 146 mln zł. To symboliczny, ale bardzo ważny krok, który przenosi jeden z największych projektów infrastrukturalnych w Polsce z deski kreślarskiej na plac budowy.

– Port Polska przechodzi z fazy planowania do realizacji. Podpisanie umowy z wykonawcą pozwoli jesienią rozpocząć pierwsze prace budowlane przy terminalu pasażerskim, który jest kluczowym elementem nowego lotniska krajowego – powiedział minister infrastruktury Dariusz Klimczak.

To właśnie Budimex, jedna z największych firm budowlanych w kraju, będzie odpowiedzialna za przygotowanie fundamentów pod serce nowego lotniska. W przetargu, do którego zaproszono dziewięć firm i konsorcjów, oferta Budimexu okazała się najkorzystniejsza i jednocześnie najniższa cenowo spośród sześciu złożonych propozycji.

Budimex od lat współtworzy infrastrukturę, która wzmacnia rozwój, bezpieczeństwo i konkurencyjność Polski. Dziś angażujemy się w projekt o strategicznym znaczeniu dla kraju i całej Europy Centralnej. To dla nas nie tylko powód do dumy, ale przede wszystkim zobowiązanie – skomentował podpisanie umowy Artur Popko, prezes zarządu i dyrektor generalny Budimeksu.

Budowa CPK: Kiedy wjadą pierwsze koparki?

Zgodnie z podpisanym dokumentem, pierwsze ciężkie maszyny mają pojawić się na terenie przyszłego lotniska już we wrześniu tego roku. Rozpocznie się wtedy kluczowy etap, jakim jest fundamentowanie. To zadanie jest gigantyczne w swojej skali. Prace budowlane obejmą wykonanie ponad 8 tysięcy pali oraz specjalnych kolumn, które będą miały od 9 do nawet 30 metrów długości. Łączna długość wszystkich elementów wzmacniających podłoże przekroczy 140 kilometrów.

To właśnie na tych fundamentach stanie konstrukcja przyszłego terminala pasażerskiego. Zakończenie tego etapu prac planowane jest na przełomie 2027 i 2028 roku.

🛫@PortPolska_info - lotnisko wchodzi w fazę budowy!Umowa z Budimex na prace fundamentowe pod terminal pasażerski przyszłego lotniska została podpisana. To ważny moment: po latach projektów, analiz i procedur administracyjnych rozpoczyna się fizyczna budowa serca nowego portu… pic.twitter.com/qyythJhRtq— Ministerstwo Infrastruktury (@MI_GOV_PL) June 22, 2026

Zgodnie z założeniami we wrześniu jako spółka Centralny Port Komunikacyjny, realizująca program inwestycyjny Port Polska, będziemy gotowi, żeby rozpocząć pierwsze prace budowlane na terenie nowego lotniska. To symboliczny początek budowy – skomentował prezes CPK Filip Czernicki.

Jaki jest następny krok w budowie Portu Polska?

Podpisanie umowy to zielone światło, ale zanim prace ruszą pełną parą, konieczne jest jeszcze spełnienie dwóch warunków. Spółka CPK musi uzyskać od wojewody mazowieckiego ostateczne pozwolenie na budowę oraz wejść w posiadanie wszystkich działek objętych inwestycją.

Rząd Donalda Tuska nie zwalnia jednak tempa. Jak podkreślił wiceminister infrastruktury i nowy pełnomocnik rządu ds. Portu Polska Piotr Malepszak, prace nad projektem są realizowane dynamicznie na wielu frontach. Równolegle do procedur administracyjnych trwają już działania przygotowawcze w terenie, takie jak rozbiórki czy usuwanie kolizji z liniami wysokiego napięcia.

To jednak nie koniec ważnych decyzji w najbliższym czasie. Jeszcze w tym roku rząd planuje wyłonić głównego wykonawcę, który zbuduje cały terminal pasażerski Port Polska. – O kontrakt ubiega się 5 konsorcjów skupiających 16 firm, z czego 14 to przedsiębiorstwa polskie – zapowiedział minister Dariusz Klimczak.

Nowe centralne lotnisko ma w pierwszej fazie obsługiwać od 34 do 44 milionów pasażerów rocznie i dysponować dwoma niezależnymi pasami startowymi. Dla porównania, warszawskie Lotnisko Chopina w 2023 roku obsłużyło niecałe 19 milionów podróżnych. Szacuje się, że cała inwestycja do 2032 roku pochłonie prawie 132 mld zł, a samo lotnisko stworzy około 35 tysięcy miejsc pracy.

2025_10_28_Komentarz Pajączkowskiej CPK