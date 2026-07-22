Co to jest świadczenie Dobry Start i komu przysługuje 300 zł na ucznia?

Ruszyły wypłaty świadczenia z programu „Dobry Start”. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przelewa już jednorazowe wsparcie w wysokości 300 zł, które ma pomóc w skompletowaniu wyprawki szkolnej dla każdego uczącego się dziecka. To ważny sygnał dla rodziców i opiekunów, którzy już teraz planują zakupy na nadchodzący rok szkolny.

Kto może dostać dofinansowanie na podręczniki i przybory? Świadczenie przysługuje raz w roku na ucznia do ukończenia 20. roku życia, a w przypadku dziecka z orzeczoną niepełnosprawnością – do 24. roku życia. Co istotne, to wsparcie dla uczniów przyznawane jest niezależnie od dochodów rodziny i obejmuje młodzież ze szkół podstawowych, ponadpodstawowych czy policealnych. Warto jednak pamiętać, że program nie dotyczy studentów ani dzieci uczęszczających do „zerówki”.

Wniosek o 300 plus. Do kiedy go złożyć, by otrzymać pieniądze na czas?

Wnioski o świadczenie można składać wyłącznie drogą elektroniczną od 1 lipca aż do 30 listopada 2026 roku. Dostępne kanały to aplikacja mZUS, portal PUE ZUS, bankowość elektroniczna oraz portal Emp@tia. Aby mieć pewność, że pieniądze na wyprawkę szkolną zostaną wypłacone do 30 września, wniosek warto złożyć najpóźniej do końca sierpnia. Przed wysłaniem formularza dobrze jest też, zgodnie z zaleceniami ZUS, dokładnie sprawdzić poprawność numeru PESEL dziecka, danych szkoły i numeru rachunku bankowego, na który trafi przelew.

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Ile rodzin korzysta z 300 plus? Najnowsze dane i statystyki ZUS

Program „Dobry Start” cieszy się ogromnym zainteresowaniem, o czym świadczą najnowsze dane udostępnione przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Od początku lipca wpłynęło już blisko 1,4 miliona wniosków, które obejmują ponad 2 miliony dzieci. Na konta polskich rodzin przelano z tego tytułu niemal 173 miliony złotych.

ZUS informuje, że skalę programu najlepiej obrazują liczby z ubiegłego roku. W 2025 roku złożono ponad 3,3 miliona wniosków, które objęły prawie 4,9 miliona dzieci. Łączna kwota wypłaconych wówczas świadczeń sięgnęła imponującej sumy ponad 1,4 miliarda złotych. To najlepiej pokazuje, jak znaczącą pomocą dla domowych budżetów jest coroczne wsparcie na wyprawkę szkolną.

300 plus dla obcokrajowców. Kto i na jakich zasadach może otrzymać wsparcie?

Tak, wsparcie z programu „Dobry Start” jest dostępne również dla obcokrajowców, którzy mieszkają w Polsce razem ze swoimi dziećmi. Warto wiedzieć, że cudzoziemcy spoza Unii Europejskiej oraz obywatele Ukrainy ze statusem UKR co do zasady muszą wykazać aktywność zawodową w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku. Przepisy przewidują jednak ważne wyjątki. Zwalniają one z tego wymogu między innymi osoby wychowujące dziecko z polskim obywatelstwem, opiekujące się dzieckiem z niepełnosprawnością lub samodzielnie ubiegające się o świadczenie jako osoby uczące się.

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